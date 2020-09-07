1名19歲的印度少女日前被診斷出確診新冠肺炎，在緊急送醫途中，竟然慘遭救護車駕駛繞路開到荒郊處進行性侵得逞後，才將這名少女丟到醫院接受治療，所幸少女冷靜將全程的對話錄音下來，才將這名淫魔駕駛繩之以法。

據外電報導，這名救護車駕駛諾法爾（Noufal）起初是先要戴2名女病患到醫院接受治療，就在這名駕駛將40歲的女病患送到醫院後，駕駛竟然將救護車開到荒郊處，趁機對此名19歲女病患性侵得逞，完事後才送到醫院讓她持續接受治療。

警方表示，這名救護車駕駛在性侵得逞後，在送到醫院時，先行向她道歉還要求19歲少女不要把事情說出，然而19歲少女氣不過，立即將自己全程的錄音檔，立即報案處理，才讓整起事件曝光。偵辦的員警還說明，這名救護駕駛並非第1次犯案，之前已經有其他的前科存在，並且在加入衛生部門的救護車工作之前，根本不具任何通行證明存在。

衛生部門官員表示，通常確定新冠肺炎疫情的病患，因考慮群聚感染風險，會將病患分別送往不同的醫院，同時也不會有任何醫療人員陪同，除了病患本身有重大緊急症狀，否則都並非相關專業人員。

當地印度的人權委員會和婦女委員會發表聲明，強力反對不能將曾有犯罪記錄的人，採用在新冠肺炎疫情的救護工作上。兩委員會還表示，女病患在住院期間，也必須得到安全措施，致於犯下此次性侵事件的救護車駕駛已經遭到革職，目前等候法院的進一步處決。

(中時新聞網)