外交部委託雙和醫院捐贈馬紹爾群島總價超過400萬元防疫物資。（雙和醫院提供／葉書宏新北傳真）

外交部委託雙和醫院捐贈馬紹爾群島總價超過400萬元防疫物資。（雙和醫院提供／葉書宏新北傳真）

新冠肺炎衝擊全球，台灣疫情相對趨緩但友邦馬紹爾群島自3月初緊急發布入境禁令至今未見趨緩，外交部委託雙和醫院捐贈友邦馬紹爾群島總價超過400萬元的防疫物資，更透過遠距視訊模式協助友邦醫護人員一起對抗肺炎疫情。

台灣自1998年與馬紹爾群島締結為邦交國後，外交部長期在醫療領域提供許多協助，並委託雙和醫院於馬紹爾群島運作台灣衛生中心，提供滾動式醫療團、健康促進及醫衛多邊交流等活動。

雙和醫院表示，受外交部委託捐贈馬紹爾群島總價超過400萬元防疫物資，包含實驗室設備、篩檢試劑、醫療耗材與紅外線測溫儀等，並由一線防疫醫護人員將採檢標準作業流程拍攝成影片，提供給馬紹爾群島作醫療使用，展現我國對友邦之重視及協同抗疫之決心。

此外，馬紹爾群島於今年3月初緊急發布入境禁令至今，導致我國醫事人員無法親赴當地進行臨床醫療與醫學教育任務。雙和醫院院長吳麥斯表示，醫學教育是該院非常重要的使命，特別安排馬紹爾群島的醫學生與醫師，透過遠距視訊模式參與臨床教學。

吳麥斯說，協助馬紹爾群島防疫系統的建置，再次獲得當地人民的信賴，不只增進我國與馬紹爾友好關係，再次彰顯台灣絕對有能力善盡國際防疫責任，與國際攜手合作防堵疫情，進而扮演世界良善力量的角色。

(中時 )