新北市議員王淑慧、廖宜琨7日上午邀集相關單位前往板橋區重慶路汙水下水道工程會勘，要求水利局解決開挖出的磚石無處去的問題。（葉書宏攝）

新北市議員王淑慧、廖宜琨7日上午邀集相關單位前往板橋區重慶路汙水下水道工程會勘，要求水利局解決開挖出的磚石無處去的問題。（葉書宏攝）

新北市議員王淑慧、廖宜琨7日上午邀集相關單位前往板橋區重慶路汙水下水道工程會勘，要求水利局解決開挖出的磚石無處去的問題。（葉書宏攝）

新北市議員王淑慧、廖宜琨7日上午邀集相關單位前往板橋區重慶路汙水下水道工程會勘，要求水利局解決開挖出的磚石無處去的問題。（葉書宏攝）

新北市議員王淑慧、廖宜琨7日上午邀集相關單位等前往板橋區汙水下水道工程會勘，由於開挖出的磚石等營建廢棄物無處可去，業者又無力處理，恐影響施工進度。對此，水利局總工程司林炎昌則允諾，3周內會提出解決方案，協助業者解決問題。

王淑慧表示，由於以往欠缺環保意識，新北市境內許多違建都以磚石等作為違建的地基，如今市府進行汙水下水道工程，施工單位不能回填，只能用人工方式在路邊敲碎，不僅過程耗時也會產生噪音、釀成空氣汙染。

廖宜琨指出，汙水下水道工程開挖後確實會產生B8類營建廢棄物，市府不協助清運，又無法提供合法去化廠商，業者無奈未來恐影響到整體下水道的施工進度。他也建議，2021年將要徵收汙水處理費，相關款項也可補貼給業者作為營建廢棄物處理費。

新北市下水道工程從業人員職業工會總幹事劉立群指出，合約規定要將原土回填，水利局也有訂回填石磚要鑿碎至10公分以下，但是新北將近8成的後巷都有磚石等廢棄物，新北只有3家合法去化廠商，不是價格過高就是不願回收，5月向市府反映至今都沒有結果。

水利局總工程司林炎昌表示，合約規定後巷汙水下水道施工通常都是原土回填，要將挖出來的混泥土塊鑿碎到10公分以下，如此，回填才不會產生太大縫隙，關於廠商提出的問題，會進一步研商並參考其他縣市作法，3周內會提出解決辦法。

(中時 )