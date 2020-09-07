由於東地中海與希臘的緊張局勢持續加劇，土耳其部隊從週日開始，在土耳其有所掌握的北塞浦路斯共和國（全世界只有安卡拉承認的政治實體）進行年度演習，這是向希臘與法國分庭抗禮的舉措。

半島電視台報導，希臘與土耳其這兩個北約成員國，最近矛盾愈發激烈，事涉島嶼權利與海域資源的問題，土耳其聲稱，擁有在自己的經濟水域(200海浬)中尋找天然氣和石油儲藏的權利，但是希臘表示，這違反了一戰時簽訂的條約。

隨著緊張局勢加劇，土耳其軍方與土族塞人安全司令部，開始了名為「地中海風暴」的演習，這場演習將持續到星期四。

爭議地點在塞浦路斯島，該島目前分為希族塞人管理的南部地區「塞普路斯共和國」（歐盟成員國），以及土族塞人的北部地區「北賽普勒斯土耳其共和國」。

1974年，土族塞人發動入侵，土耳其就在該島北部派駐了頗為龐大的部隊，此前希臘軍事統治者策劃了一場政變，不過失敗了。

土耳其總統艾爾段(Recep Erdoğan)， 和歐洲理事會主席查爾斯·米歇爾(Charles Michel)星期天在電話中討論了地中海東部的事態發展。

土耳其總統辦公室在一份聲明中說，土耳其希望歐盟機構和成員國保持公正、理性和客觀，並對地中海東部地區負責任地採取行動。

而米歇爾上週五說，歐盟領導人將在9月24日至25日舉行會議，討論對土耳其採取何種政策。

8月10日，土耳其在希臘和塞浦路斯之間的水域，進行了油氣勘探，並派出軍艦加以防衛，此舉加劇了東地中海的緊張局勢。

並且，隨著土耳其奉行更為激進的民族主義政策，北約成員之間出現難以平息的爭端，這是過去很少見的。

歐洲聯盟外交首長約瑟夫·波雷爾（Josep Borrell）認為，應該對安卡拉實施制裁，但到目前為止，多數歐盟國家仍不置可否。

(中時新聞網)