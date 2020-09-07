據英國《衛報》援引沙烏地通訊社7日報導，沙烏地國王薩勒曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲已告知美國總統川普，如果沒有賦予巴勒斯坦國家地位，沙烏地與以色列的關係就不會正常化。

路透援引沙烏地媒體7日報導稱，薩勒曼在與川普的通話中，對於美國為維護世界和平的努力表示讚賞，但他也提到，在美國承認巴勒斯坦國家地位、以色列與巴勒斯坦簽署一份國際認可的和平協議之前，將不會效仿阿拉伯聯合大公國（阿聯）與以色列建立外交關係。

香港中通社7日報導說，阿聯是繼埃及和約旦之後第三個同意與以色列正式建交的阿拉伯國家，在此之後外界曾猜測此番建交將會帶來連帶效應，川普曾在白宮記者會上公開表示期望沙烏地效仿阿聯，與以色列達成關係正常化協議。但沙烏地外交國務大臣朱拜爾就此問題於8月19日公開表示，仍將遵循2002年達成的阿拉伯和平倡議，維護與以色列的和平關係。

2002年，沙烏地阿拉伯在阿拉伯國家聯盟貝魯特峰會上為中東和平發起一項倡議，強調阿拉伯國家透過與以色列實現關係正常化，換取以色列撤出約旦河西岸與迦薩地帶等被占領土，從而使得巴勒斯坦人可按照1967年的邊界建國，之後再根據聯合國第194號決議公正解決巴勒斯坦難民問題。但這一倡議因遭到以色列政府拒絕而一直未能實施。

在阿聯與以色列建交之後，沙烏地民航總局於9月2日宣布允許各國往返阿聯航班飛越沙烏地領空，為阿聯與以色列通航開綠燈。儘管以色列總理納坦雅胡稱此為「巨大的突破」，但沙烏地外交大臣費薩爾指出，沙烏地堅定支持巴勒斯坦，該立場不會因允許航班飛越領空而改變。

另據以色列電視台日前報導，繼和阿聯實現關係正常化之後，海灣國家巴林也將和以色列達成關係正常化協議。據媒體援引一名不願意透露姓名的以色列官員的話報導稱，巴林與以色列之間的協議預計在本月中旬在華府簽署。

(中時 )