各校開學，有家長7日在PTT PO文指出，兒子上的小學，使用一個叫 eClass Parent Taiwan的手機APP，要與家長溝通，但他發現，此軟體是由大陸香港公司「博文教育有限公司」所研發，學校未經同意就將學生的姓名上傳並創建帳號，逾10家學校都這樣做，恐有資安疑慮。

這名家長表示，他兒子上小學，這學期才剛開學，學校在與家長的溝通上，使用了一個叫 eClass Parent Taiwan的手機APP，由於他在軟體的使用上比較小心， 所以順手查了一下， 這是由一家叫「博文教育有限公司」的香港公司所做的軟體， 且是一系列的軟體， 包含 eClass Student Taiwan、eClass Teacher Taiwan、eClass Parent Taiwan等軟體， 因此教師應也有使用。

家長說，在使用上，學校未經過同意，就將學生的姓名上傳， 並幫家長創建了帳號，以供軟體登入使用，登入時必須選學校，從選擇的清單看來，有超過10家以上的學校單位加入了這個系統，這樣的軟體不會有安全上的疑慮嗎？還是大陸香港的公司，資料隨時可能被收繳，學校擅自上傳個資是否有問題？

據悉，「eClass Parent Taiwan」APP顯示的學校頁面清單中，包括北市明倫高中、私立靜心高中、康橋國際學校小學部、新北市鷺江國小、桃園市瑞塘國小、中市東海大學附中、私立致用高中、台南市國立北門高中、勝利國小、高雄市立中山高中等。

北市教育局主祕陳素慧澄清，沒提供經費給公立學校買APP，至於私校若要買APP，則需符合個資法、說明用途、並蒐集家長意見同意，教育局會查證了解情形。

(中時 )