多次提及「資金決定方向，媒體解釋現象。」面對每天都在變的股市實戰，最忌諱的就是看法一成不變；無法因應社會的轉變，無視於資金的轉移，這些最終都會影響投資的成敗。

以今年為例，由於疫情干擾，許多人的工作、生活和消費習慣發生變化，上半年人們很多時間選擇(或被迫)宅在家中的結果，進一步推動宅經濟的發展，給許多老產業帶來了新的發展空間。過去幾年部份專家曾提出智慧手機將取代NB，NB榮景不再的言論，但在今年居家辦公當道，遠距會議與線上直播盛行的當下，該預測明顯被挑戰。

根據 IDC 手機季度追蹤報告，今年第2季全球智慧手機市場總出貨量約 2.76億支，較去年同期衰退16.6%；反觀PC市場，根據市調機構Gartner數據顯示，今年第2季全球 PC（含桌機、NB及超薄型NB等）出貨量達6480萬台，較去年同期成長2.8%，而第3季仍然可望持續成長，這就影響資金的流向。如果執著在智慧手機已取代NB的想法，忽略掉現實面，如NB出貨逆勢成長，資金開始追捧NB的股票等現象，很容易就會錯過這段大漲行情。

7月至今看好的太陽能、風力發電等產業，在國內政策加持，以及國際大廠對綠電重視程度提升下，發展前景看旺，如茂迪、元晶、中興電、華城、世紀鋼等，震盪之際仍要追蹤。同樣看好的宅經濟已被市場擴大解釋，從NB擴大至整體PC，再到視訊產品及服務，相關零件的面板、被動元件、PCB、連接器等，可以近日公布的8月營收為基本面篩選條件，選擇第2季獲利優於第1季，而第3季業績可望較第2季再成長(可用7~8月營收來初估)的公司為先。

至於技術面篩選條件，則以7/28日(大盤創高當日)的位置為座標來做比對，只要該股的今日股價大於7/28日股價，就可初步視為強勢股，無論是電子或傳產都有機會，其中第3季傳產股亮點在於漲價概念，從油價上漲，產品報價看上的塑化股，如台達化、台聚，到貨櫃海運需求增加，歐、美航線運價看漲，營運受惠的航運股，如長榮、陽明，再到9月逐步進入需求旺季，營運前景相對樂觀的造紙股，如華紙、榮成，趁著回檔都可留意。

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

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(中時新聞網)