因應美豬、美牛明年將放寬進口政策，台南市府今天（7日）成立應變小組，召集農業局、衛生局等10個局處，針對所轄的通路市場、國產標章、食安查緝和源頭管制等多面向滾動調整。南市府強調，希望藉由相關完整配套措施，讓民眾挑選豬牛產品時能「食在安心」。

農業局目前推動「國產豬／牛肉標章」，供具有營利事業登記、商業登記、公司登記等的餐廳、食品業者、通路商及加工食品商等使用，並交由民政局及各區公所協助申辦。張貼的店家皆須簽訂切結書，若查有不實，將由衛生單位依相關法令查緝並繳回標章。據統計，截至4日，37個區公所領取豬、牛標章各545張，另經發局市場處領取豬標章500張、牛標章200張。

經發局則輔導業者區隔國產及國外肉品，以利消費者選購。另對於張貼產地標章的餐館業、市場豬牛肉攤位以及豬、牛肉加工品攤位等，將不定期稽查以確保肉品來源。

衛生局則組成「跨局處食品安全聯合稽查」，除配合執行稽查和抽檢，也會配合中央政策宣導衛教，查核「原產地標示」是否與「進銷貨憑證」相符合，以及散裝標示是否符合「散裝食品標示」等規定，預計每月稽查輔導500家。

另外，農業局分別從「生產端」和「食品端」做好「源頭管制」，嚴格管控食安品質，台南市從2012年起迄今未再驗出「乙型受體素」殘留，代表台南市生產的豬肉安全無虞，豬隻進入肉品市場後，進行例行抽驗，肉品上市後另有檢測，從農場到餐桌都有層層把關。

觀旅局則開拓市場，除規畫與南部縣市合作串聯宣傳「國產肉品美食攻略地圖」，也將用美食搭配接下來的旅遊行程等大型活動，一律採用推廣國產肉品，全力打開國內外市場通路。

南市府應變小組針對「拓市場」、「護國產」和「食安全」等3大面向，責成農業局、經發局、衛生局和民政局、觀旅局、教育局、消保官等，跨局處滾動因應和追蹤管理，盼照顧台南豬農權益，並保護整體產業和民眾吃得安全。

(中時 )