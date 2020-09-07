每位偉大藝術家都曾年輕，但年輕藝術家能展現的舞台卻可說是少之又少。中國藝術家協會創辦人麻念台以一人之力，開創「藝坊文化空間」，為年輕人打造築夢園地。並力邀如國畫大師歐豪年、書畫家杜忠誥、攝影家郭英聲等66位台灣當代藝術名家，以大師作品作為首檔展覽，為年輕藝術家打氣。

以壓克力繪畫作品《門神》參與展覽的藝術家洪根深，也將於年底迎來洪根深美術館開幕。同樣致力催生藝術基地的他表示，對年輕藝術家而言，能擁有展現自己的園地相當重要，若年輕藝術家有了固定的發表平台，也能維持創作能量。

藝坊文化空間首檔展覽展出作品包含藝術家蘇憲法的《清荷》、郭英聲的《凝視翡冷翠》、歐豪年的《多植芭蕉聽雨聲》等，領域橫跨攝影、繪畫、書法、陶瓷，也能看見已故詩人洛夫罕見的書法作品《水墨微笑》。

麻念台長年任職於媒體，他表示，開創藝文展出空間，為的不是想辦畫廊，而是觀察許多擁有高超技法及創作理念的年輕藝術家，總在大學畢業幾年後，因苦無表現舞台而放棄創作，「如果能有地方一直讓他們畫下去，鼓舞他們，我想台灣會有更多優秀的藝術家。」

(中時 )