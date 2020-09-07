沙烏地阿拉伯大砍出口至亞洲的油品價格，加上大陸與全球石油需求不確定性，引發國際油價大跌，7日盤中一度重跌至7月以來新低紀錄。

美國西德州10月期油繼上周重挫7.5％後，7日盤中大跌1.31％，報39.25美元，稍早一度重跌至38.55美元，創下7月10日以來新低。布蘭特11月期油盤中挫低1.36％，降至42.08美元，早盤曾跌至41.51美元，寫下7月30日以來新低紀錄。

沙國國營石油公司Saudi Aramco 5日宣布調降對所有市場的10月官方售價（OSP），降幅大於市場預期，反映石油需求疲軟。

沙國將出口亞洲的輕原油每桶調降1.4美元，創下5個月來最大減幅。以地區而言，亞洲是沙國最大的市場。此外，Aramco也調降出口美國的油價，此為6個月來首見。

儘管石油輸出國家組織（OPEC）與其他產油大國聯合減產，政府努力刺激受疫情重創的經濟，但市場仍供過於求，且全球最大石油進口國大陸的進口量已連續2個月下滑，進入9月後油價開始顯露疲態。

煉油業者開始降低產出，令沙國等產油國開始調降價格。新加坡華僑銀行（OCBC）經濟學家Howie Lee表示：「市場信心開始轉壞。」

美國7日勞動節假期意味著夏季開車旅遊旺季結束，讓投資人再次注意到大陸的石油需求減弱。大陸8月石油進口量減少，已連續2個月下降，市場預期9月和10月的進口量可能不如5月和6月。

OANDA資產市場分析師哈利（Jeffrey Halley）指出，「石油供應充足、市場擔心產油盟國OPEC＋減產承諾動搖、美國夏季開車旺季結束，皆侵蝕市場信心。」

(工商 )