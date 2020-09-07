政府明年起將開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，而衛福部日前也公布了美豬瘦肉精含量標準為0.01ppm，沒想到，有專家卻指出，台灣的規範比CODEX（國際食品法典委員會）還要寬鬆，政府還告訴民眾吃多少不會有問題，這樣根本是欺騙民眾。

根據CODEX標準，萊克多巴胺殘留容許量以ppb為單位訂定（1ppm=1000ppb），依照CODEX規定，肌肉及脂為10ppb、肝臟為40ppb、腎臟為40ppb，但台灣標準以ppm規定，ppm會出現四捨五入的問題。

台師大化學系教授吳家誠在《新聞大白話》上受訪說明，台灣訂定0.01ppm為標準，而越毒管制就應該更嚴格，0.01ppm的萊克多巴胺與塑化劑標準860ppb、三聚氰胺630ppb相比，萊克多巴胺是更毒的物質。衛福部訂定的0.01ppm看似與國際上的10ppb一樣，可是若測到0.014ppm，四捨五入後也會視為0.01ppm。

台師大化學系教授吳家誠受訪提到瘦肉精的標準。（摘自YT新聞大白話）

吳家誠批評，怎麼能允許四捨五入的ppm當作標準？如此管制會有很大的漏洞。另外，他更直言，政府還告訴大眾吃多少不會有事，根本是欺騙民眾。因此民眾應該呼籲政府回頭，進口有毒的東西對國家本身就不好、也不容易管制，在不知道能獲得什麼東西之前，就已經知道要先付出多少，最好還是仿效歐洲不要進口。

(中時新聞網)