開車上路真的要非常小心，不久前才有網友在臉書分享一段影片，一輛轎車行駛在高架道路上，因為速度過快，加上駕駛試圖切進2車道，結果差點與後方來車碰撞，駕駛雖然緊急拉回，但還是失控爆衝，幸虧駕駛神甩尾，超強救援才沒有造成傷亡。

無獨有偶，一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出行車紀錄器，駕駛晚間行駛在快速道路上，突然右邊毫無預警衝出一輛白車，直接打橫衝撞分隔島，同時可以聽見車上的人放聲尖叫，白車衝撞後變逆向，再撞上一次分隔島，但因為力道減弱，沒有第一次恐怖的衝擊力。

接著白車慢慢滑道右側路肩，驚險過程全被網友的行車紀錄器錄下，網友分享影片並標註，「嚇死我的毛，農曆七月不要醬子，記錄器時間沒調好，上禮拜日晚上11點左右，不好意思很吵，都我的尖叫聲」。

網友看到影片也相當傻眼，指出肇事的就是另一台黑色轎車，不過幸好沒有造成追撞，而網友尖叫聲也讓大家歪樓，笑虧「是猴子聲音嗎」、「尖叫聲很厲害」、「我只專注在尖叫聲」、「叫的人當時肯定嚇死，但是叫的那麼有喜感，看的人完全沒緊張感」、「黑色那台害大家嚇壞」。

(中時新聞網)