水餃是家常美食，由於簡單好煮，是家家戶戶少不了的餐桌菜餚。一位網友更分享自己孩子的「獨門吃法」，指小孩在吃水餃時，會先把水餃外皮吃掉，最後再慢慢享受內餡。不過貼文一出，不少網友表示就愛吃這一味，直呼原PO小孩「真懂吃」！

網友分享自己孩子的「獨門吃法」，指小孩在吃水餃時，會先把水餃外皮吃掉，最後再慢慢享受內餡。（摘自我愛全聯-好物老實説）

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上分享近日去全聯採買的晚餐，並表示「小屁孩說水餃的精華在於內餡，於是他把水餃的水餃皮先吃掉，才慢慢享用內餡…。」並問網友們「有沒有人跟我家小孩一樣呢？」

貼文一出，網友紛紛表示「那不就是獅子頭嗎？」、「以後直接買肉丸好了」。原PO則解釋，原來是家中小孩習慣先把不愛的水餃皮吃掉，再慢慢吃掉剩下的內餡。網友才了解原來是「好吃的留在最後吃的概念！」、「就是雞腿便當把雞腿留最後的概念啦！」

過來人紛紛表示，「小時候我會~到現在偶爾也會」、「 永遠把最好吃的留到最後再慢慢品嚐」、「最好吃、最喜歡的，留最後吃」。同時，網友也稱讚原PO孩子「這孩子有前途，懂得先苦後甘」、「懂吃的小孩」。

(中時新聞網)