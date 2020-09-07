日本職棒今（7）日2場補賽，廣島、橫濱之戰因為下雨而延賽，在大阪甲子園球場進行的讀賣巨人、阪神虎之戰，巨人以3比2險勝阪神，對戰10勝3敗佔盡上風。這也是巨人本季第40勝，不僅是兩聯盟首支40勝勁旅，在所屬的中央聯盟領先第2名的橫濱DeNA隊已有8場勝差之多。

今天巨人隊由洋投梅塞迪斯先發，主投6局送出5K、無四死球，只被擊出2支安打、無失分。9局下，守護神德拉羅沙登板關門，一開始就被糸原健斗轟出陽春全壘打，阪神追成2比3只落後1分。所幸德拉羅沙及時穩定下來，解決3個出局數守住勝利。梅塞迪斯拿下勝投，戰績3勝4敗，德拉羅沙第9次救援成功。

此外，巨人隊明天將到名古屋巨蛋與中日龍隊交手，首戰雙方推出王牌投手先發對決，巨人隊是菅野智之掛帥，他要挑戰開季10連勝。中日隊則由大野雄大把關，要挑戰連續6場完投勝，是一場精采好戲。

(中時 )