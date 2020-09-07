國民黨黃國園黨部主委、退將于北辰，今傍晚開直播表示，自己今天被國民黨Fire了，他說，黨中央黃復興黨部偷偷派「密使」送了「一張命令」，告訴他主委職務做到今天解除，由蔡忠誠接任，讓于北辰相當傻眼，表示國民黨連藉口都不找，連一通電話都沒有。他更痛批「國民黨完蛋了，現在還是老人講了算」。

于北辰今在個人Youtube《北極星說故事》表示，對於遭國民黨黃復興黨部解除黃國園黨部主委職務，他說自己終於自由、沒有黨職了，他大感不平的是，國民黨喊要改革、年輕化，雖然他不是很年輕，但自己居然被平均7、80歲的老人給Fire(此指開除)了。他深感「國民黨完蛋了，到現在為止，還是老人說了算，由老傢伙決定」。

但有網友向他提問「會不會退黨？」，於北辰說，他絕對不會退黨，他對國民黨熱愛永不改變，但不會再聽從黨內大老的意見，因為黨內對他已不具約束力。往後桃園那些「罷免王浩宇」活動，他都會加入。他強調，自己沒有違反黨紀，只是「老人」覺得黃國園黨部有2萬6千多人，認為勢力太大，把不聽話的主委于北辰拔掉，那于北辰受到的影響(直播、支持)就很大。

于北辰也秀出「革職令」解釋，自己也不用幫國民黨募款了，黃復興黨部主委臧幼俠、書記長完全沒有打電話通知，「一張爛紙」就解他職務，三年來沒有一聲辛苦、謝謝，溝通，這是多麼粗造的分手。

對於于北辰說法，據《聯合報》7日報導，臧幼俠表示，「是因于北辰多次開直播批評黃復興黨部，引起黨部許多幹部不滿，並非不能批，是不能無中生有，于北辰這麼愛直播，那就不用當黃國園黨部主委了」。

不少網友則在于北辰臉書留言打氣，「將軍加油！好不捨被如此對待」、「國民黨真的不值得期待，黃復興更不值得一提」、「只能說變值的黃復興黨，離開也好，為這黨部服務，最後遺憾收場」、「國民黨早就完蛋了，對黨失望」。

于北辰youtube

(中時新聞網)