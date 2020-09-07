有些國民黨員在敗選後志氣渙散，竟然在缺錢時把腦筋動到故宮國寶身上，巧的是遇上執政民進黨睜眼說瞎話，把全世界都知道是中華文化瑰寶的故宮文物換個標籤叫「台灣國家的東西」，還真如政治學家所說「有什麼執政黨就有什麼在野黨」。故宮文物從出京避難至遷移來台，見證了中國數十年內外戰亂的歷史，如果台灣人將文物遷台歷史全部抺殺，將來如何向國際友人及我們的後代解釋？

故宮文物到底該屬誰？就該從文物的來源進行探究。眾所周知，這批文物原本就在北京的北禁城內，清帝溥儀遜位後仍居住宮內，北洋政府在庫房進行清點封存，並將瀋陽故宮與熱河暑山莊的文物遷回紫禁城併入。這段期間宮內人員與北洋政府官員偷盜轉賣不少，據說溥儀本人也偷運上萬件古董字畫外出，故宮內的火災亦傳出可能是太監偷盜後放火燒庫房以湮滅證據。1918年國立歷史博物館籌備處遷入故宮後，故宮文物管理才上了軌道，也舉辦了首次的文物展覽。1924年溥儀遭北洋政府逐出故宮，1926年故宮就正式定名為國立歷史博物館。

故宮文物南遷時，各種文物輕過仔細裝箱，找來許多古董業者傳授包裝的秘技。圖為紫禁城內太和殿前堆放已裝箱準備運出的文物 。（圖／網路）

故宮文物遷移始自於1931年九一八事變後，入侵東北的日軍不斷壓迫華北，故宮文物的安全堪慮。1933年山海關失守，國民政府決定立即將文物南遷，當時整理了19690箱共62萬件文物，分5批運往上海法國租界與南京。到1936年日軍進逼上海，才又分3批從上海、南京轉運至長沙、貴陽。故宮文物尚未停妥，旋因戰局不利，被迫再運向抗戰大後方的四川，分別藏於樂山、巴縣與重慶三地。

1945年抗戰勝利後，原本打算讓故宮文物返回北京，但當時平漢鐵路沿線處於內戰狀態而無法通車，因此文物集中重慶後走水路到南京，全部文物於1947年底運送完畢，共計13491箱。隔年國共內戰情完全逆轉，文物尚未安置，國民政府決定將文物裝船運至台灣，當時分3批以軍艦與商船運送2972箱文物抵台，大約只運走2成多，但都經過仔細挑選，屬故宮文物精品中的精品。

故宮文物南遷先以船運至上海南京，再遷移至漢口與四川，沿途歷經艱險。（圖／網路）

故宮文物抵台後先寄放台中糖廠，其後在霧峰北溝依山建置庫房與防空洞，到1965年臺北外雙溪新建成臺北故宮博物院落成，中華文化國寶歷經數十年戰亂輾轉數千公里後於獲得安置。而未及由南京運出的一萬餘箱故宮文物，在1951年中共建政的第3年運了一萬多箱回到北京故宮，另有2千餘箱留在南京，目前歸屬於南京博物館收藏。

決定故宮文物遷台的歷史文件，部份還曾流落在外，著名國際拍賣商嘉德公司2015年春季拍賣會上，拍賣了多件與故宮南遷相關的拍賣品，其中就包括1948年12月31日的一則總統府代電，由當時總統蔣介石通知教育部次杭立武的公文，公文由蔣的秘書周憲章所書，述及請海軍派艦運送文物3千箱赴台，據說這是目前唯一能證明蔣介石實際介入文物運台的文獻。

許多觀賞並比較過台北故宮與北京故宮文物的外籍人士或兩岸華人，大致都有相類似的評價：北京故宮文物巨大、氣勢磅礡，台北故宮則精巧細緻。大陸朋友在參觀完外雙溪後，常會略帶尷尬地說，「搬得動的都到台北了，留下（在北京故宮）的都是搬不走的」，此言不差。但我們也不忘提醒，當時故宮文物搬出北京，是為躲避日軍的掠奪與破壞，並不是為了帶著國寶逃到台灣。有些大陸的知識份子還會說，還好大量故宮文物到了台灣，否則經歷大陸多年政治運動與文化大革命，不知會有多少寶貝遭殃。對保存中華文化遺產來說，故宮文物在戰亂中陰錯陽差地遷到台灣，還真是老天保佑。

(中時新聞網)