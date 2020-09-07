國民黨全代會6日落幕，黃復興黨部立即掀人事風暴，今天免除被稱「斗內將軍」的網紅于北辰桃園黃國園黨部主委職務，改派前南區後備指揮官、退役少將蔡忠誠接任。于北辰今天下午開直播，砲轟中央未給理由就開除他；黃復興黨部則說，于疏於經營桃園黨務，卻勤於個人直播，持續污衊黨中央、不守紀律，一再丟槍給綠營攻擊國民黨，才予解職。

于北辰是2013年陸軍542旅洪仲兵案後，奉派接任旅長，年底晉升少將，後以健康因素自請退伍；3年前，于被國民黨主席吳敦義派任黃國園黨部主委，是18位支黨部主委最年輕者，曾想競逐區域立委、不分區立委都未如願。不過口才便給的于北辰，在youtube開闢「將軍晚點名」節目，訴說軍中故事、評論時政，每則影片觀看數都破萬，成為著名網紅，被稱「斗內將軍」。

江啟臣接任黨主席，新任黃復興黨主委臧幼俠4月中旬遴派18位縣市支黨部主委，于北辰是兩位獲留任者之一。但蜜月期不到半年，黃復興本月4日發解職令，今天生效，一直壓到昨天全代會結束後，今天上午請專人帶到黃國園黨部，明天臧幼俠將赴桃園為新主委佈達。

黃復興黨部指出，全台近20萬黨員，桃園即佔3萬人，黨員數居全台之冠，但這幾年黨務發展不力，例如3月主席補選，桃園的黃復興投票率竟居全台之末，不像高雄市長補選，黃復興的票數開出逾六成，有效提高李眉蓁總得票率，而且于北辰一再汙衊黨中央、黃復興黨部，屢勸不聽才予以解職。

據悉，7月1日國民黨發動赴立院抗議監委人事案，于北辰在立院開直播向群眾稱臧幼俠「尊敬的長官」，當晚開直播轟中央未做後續溝通或指揮，「若下次還是這樣我們恕難從命」，並在主委LINE群組向臧嗆聲、主動退群。黃復興顧忌高雄市長補選、全代會在即，一直隱忍，黨中央也認為黃復興必須處置，臧幼俠上月底提送「檢討黃國園主委不適任報告」，建議解除改派，獲江同意，直到全代會結束才提送解職令給于北辰。

該報告臚列五大罪狀：一、平時不以黨務工作為重點，專注個人私務及無關工作的直播。二、7月1日在無事實根據下，誇大自己在抗爭中之功勞，汙衊中央及所有參與人員，經規勸後依然故我，繼續藉直播辱罵本會。次日經由媒體報導，該報導7月3日又遭多家媒體親綠名嘴引用嘲諷本黨，將本黨立委立院抗爭的成效，完全轉移焦點。

三、桃園軍系社團為本會整合之重點，目前僅桃園未整合，其餘皆整合完畢。于員驕傲自負，專橫扈跋，初期參與軍系社團活動，時常與社團負責人爭執，且出言不遜，因此桃園地區軍系社團已完全與其斷絕往來。今年主席選舉，桃園投票率28.22％，居本會之末。桃園為本會退軍黨員最多之支黨部，長期如此，造成本會工作困難之最，目前主委、書記長正全力搶救中。

四、於中央重要動員時刻，請假未經核准，竟擅自赴墾丁Ｈ會館休假 7天，且於休假中開直播繼續對本會做出汙衊。五、于員就軍方人脈，個人行為公私不分，紀律觀念差，欠缺團隊精神，已不適任黃國園主委之職。

于北辰今天下午在黃國園黨部直播，頻頻感謝網友「斗內」，一面嗆他被一紙密令無理由開除，聲稱自己沒有黨職了，未來就不再受這些人拘束，「我終於自由了」。他也強調，自己熱愛國民黨，所以不會退黨，但也不會在接受這些大老無禮的要求。

于北辰強調，自己很尊敬軍中前輩，不管再怎麼老或落魄，都會盡全力幫助，但這一次把他開除的軍系大老，他非常看不起，怒嗆「有本事直球對決，打電話跟我說，于北辰你做的很差，我要fire你。」

于北辰也怒嗆說，從昨天的全代會後，自己雖然預料可能被解職，但認為黨中央至少要打電話告知開除理由，「有本事就直球對決，而不是只給一到命令，至今都沒一個解釋」，這是「最粗糙的分手」。國民黨說要找年輕人最後他卻被老人開除，國民黨到現在還是老人和一群老傢伙說得算，真的完蛋了。

臧幼俠今天上午在本報查證于是否遭解職時，不願多談理由，僅證實「會看于北辰的專長，日後另有任用。」不過在于北辰下午開直播後，多位退將趕來探視、聲援臧幼俠。臧幼俠說，于北辰多次開直播批評黃復興黨部，引起許多幹部不滿，「國民黨及黃復興不是不能批評，但不能無中生有。」說到氣憤處，臧忍不住說「既然他那麼喜歡直播，那就去直播好了，不用當黃國園黨部主委了」、「我不願多說下屬什麼，大家可以自己去看看他的直播，一個人不能為了自己就傷害其他人，希望大家都要誠實。」

黃復興黨部也接獲許多電話，有人質疑、也有喊讚，多位黃復興支黨部主委也在主委LINE群組裡，肯定該將于解職。

黃復興黨部紀律委員會常委段國基說，縱使從軍中退伍，但任何公司團體仍有紀律，于北辰的言行有無違反紀律，紀律委員會必要時會召開會議，依規定公平調查。

本報記者今晚聯繫于北辰本人，但未獲回應。

(中時 )