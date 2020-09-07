因疫情影響業績表現，台灣百和（9938）7日公布自結8月合併營收10.62億元、年減16.56％，累計今年前八月合併營收96.95億元、年減5.42％；百和興業-KY（8404）7日公布自結8月合併營收逾4.09億元、年減22.08％，但累計今年前八月合併營收逾46.19億元、年增1.54％。

(工商 )