台灣百和8月營收 年減16.56％ 22:402020/09/07 工商 劉朱松 、彰化 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因疫情影響業績表現，台灣百和（9938）7日公布自結8月合併營收10.62億元、年減16.56％，累計今年前八月合併營收96.95億元、年減5.42％；百和興業-KY（8404）7日公布自結8月合併營收逾4.09億元、年減22.08％，但累計今年前八月合併營收逾46.19億元、年增1.54％。 (工商 ) #百和興業-KY #台灣百和 #合併營收 #年減營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 研華8月營收42.95億元 年減11％ 18:032020/09/07 財經 《業績-航運》海空續暢旺 中菲行8月營收年增24.4％ 13:242020/09/07 財經 IT產品需求平穩 GIS 8月營收月增7.01％ 17:312020/09/07 財經 疫情衝擊 智邦科技上半年營收年減2.3％ 15:202020/09/07 財經 客戶新舊產品轉換 TPK-KY8月營收月減18％ 15:312020/09/07 財經 IT背光需求強勁 隆達8月營收9.17億今年次高 16:512020/09/07 財經 中菲行8月營收年增24.38％ 月增0.83％ 14:082020/09/07 財經 勤誠8月營收6.67億元 同期新高 18:512020/09/07 財經 宅經濟延燒 瑞穎8月及前8月合併營收創同期新高 10:322020/09/07 財經 華宏8月營收9.66億元 近五年單月新高 18:022020/09/07 財經 財經熱門新聞 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 沙國大砍價 國際油價重挫 - 全球財經 - 工商時報 疫苗今年上市太倉卒 逾半美國人不敢接種 - 全球財經 - 工商時報 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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