人稱「斗內將軍」的網紅于北辰，今天被國民黨黃復興黨部無預警解除桃園黃國園黨部主委職務，引起矚目。據悉，于北辰在7月1日赴立院聲援國民黨抗爭監委人事，事後除了開直播表達不滿，也在黃復興 21支黨部主委LINE群組，與黃復興黨部主委臧幼俠曾有一番舌戰，最後更直接不爽地退群；後來臧、于兩人自己在LINE裡，又有一番對話。

7月1日傍晚，于北辰在21縣市支黨部LINE群組，與臧幼俠對話如下：

于北辰（下午06：42）：兵疲馬累！無抗議對象、無主辦單位！到場的政治人物只是「點水」摸頭！下次「恕難從命」。

于北辰（下午07：42）：看到黨籍立委朱立倫帶領去健身房打拳擊、拍沙龍照，真是一副讓我們超不爽的！我們在立旁邊抗議、曬太陽，連飯都沒的吃，他們不知道嗎？我們接受民眾的批評～真是夠了！一個都沒有來！三天一個都沒有來！真是無言～下次不要再要我聲援！

于北辰（下午07：43）：是怎樣～沒人要理我啊！那麼....我退出！

于北辰隨即退出群組。不過當時臧幼俠正在打字回一段長文給于，於7時53分貼上LINE群組，在發現于已退群之後，臧幼俠轉而私LINE于北辰，兩人對話如下：

臧幼俠：你的行為非常不禮貌，也失去了分寸。切記修養很重要。

于北辰：我們在第一線幫立委們解釋，曬太陽、同志們質疑來的目的為何？誰主辦？我都承受！禮貌是上級自己不夠仔細，我如何面對我動員來的黨員！我能推給您嗎？我就是受不了軍中那一套才退伍的，現在還來這種「禮貌」「倫理」！真叫人心碎！

臧幼俠：你有沒有把我自發布這個狀況開始，每一次指導看清楚？有問題為甚麼不先提出質疑，今天你們願意自發性過來，我不反對，所以我早上去看你們。主席從今天早上九點主持各縣市主委會議，到今天下午主持中常會，今天會有時間去看大家嗎？為什麼抗爭之事，別人都知道？ 為靜候本部通知，你不知道呢？記住我們規定過每天早、晚二次要閱讀訊息，你再看一遍，我是怎麼？的。你可以不禮貌，但是要遵守規定。

于北辰： 無言以對！我不再回應。

臧幼俠：看後令。指揮順位，誰在場職務最高，就理所當然就是指揮官，只要是軍人出身均知道此規定。

于北辰：我退伍了。

臧幼俠： 今天來的不是你的人馬嗎？早上我是你尊敬的長官，晚上一文不值，記住一天二次文一定要看。

(中時 )