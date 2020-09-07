國民黨日前召開中常會，黨內許多大咖都到場與會，會中對於許多國民黨未來的路線走向做出討論，如九二共識、台北市長候選人等議題都被拋出來，但最令外界好奇的是，現任主席江啟臣的任期只到明年，半年多後就將改選，那麼下一任國民黨主席將會是誰呢？

對此，資深媒體人黃暐瀚在網路節目上面透露，表示目前國民黨檯面上有5位大咖想要爭搶黨主席大位，第一個就是現任黨主席江啟臣，因為他對於這半年領導國民黨相當有信心，既然他今年願意承擔代理黨主席的職位，那麼他肯定會尋求連任。

而第二個則是前總統馬英九，黃暐瀚認為，當江啟臣在兩個月前提出可能將會「拋棄九二共識」的想法時，馬英九就有動作了，他認為如果黨的路線跟他過去八年執政時偏離太遠的話，兩岸恐怕會有危險，「包含戰爭的可能」，所以他不得不站出來。

第三個人就是韓國瑜，黃暐瀚認為，昨天中常會時韓國瑜沒有到場，與前高雄市一眾官員出來吃飯，就是宣示要選黨主席的意思！不然為什麼吃個飯要公眾於世？黃暐瀚表示那間餐廳樓上明明就有貴賓室，但韓團隊卻選擇這樣公開，他認為，「一定是已經決定要選，所以才會有這場飯局」。

而第四人是前台北縣長周錫瑋，黃暐瀚透露背後有一派支持他的人要周錫瑋出來選；而最後第五位就是前新北市長朱立倫，黃暐瀚表示，朱立倫一直以來對黨主席的位置都相當有想法，而朱立倫的路線在五個人中也是比較中道的，像是日前蘋果日報創辦人黎智英在香港遭到逮捕，全國民黨就只有朱立倫一個人發文聲援，朱立倫也覺得自己是未來的最大公約數。黃暐瀚認為朱立倫在五人之中，當上黨主席的機會是最高的。

(中時新聞網)