國民黨黃復興黨部今天無預警將人稱「斗內將軍」的網紅于北辰，解除桃園黃國園黨部主委職務，在網路引發熱議。黃復興黨部祕書孫恭正今年7月9日就曾公開投書媒體，主題是「『斗內將軍』與親綠名嘴的共生共榮」。

孫恭正今受訪說，該則投書就是針對7月1日立院抗議監委人事，于北辰藉由直播搏知名度，諸多內容及對黨的批判並非事實，卻成為綠營攻擊國民黨及黃復興的工具，他才寫該篇投書，盼大眾了解事實。

孫恭正投書內容如下：

直播在近幾年來蔚為風潮，由於直播主常在直播節目中要求「打賞」，因此早先在大陸上謔稱直播主為「進化版乞丐」。直播內容廣泛多元，甚至有人靠著吃下大量食物走紅，近日一篇報導就指出大陸某位靠「吃播」的直播主，竟在直播中忽然倒下，送醫急救後不治身亡。

直播給許多人帶來歡笑與樂趣，就排憂解悶來說並不是壞事。但由於節目沒有審查機制，某些直播主為求「斗內」（Donate）而誇大不實，尤有甚者，藉著謾罵羞辱他人，以滿足觀眾變態的需求，而政治人物也常藉著直播推銷自己，或攻訐對手，總之，不論是為名還是為利，各有目的。要說做直播是為了什麼高尚的理由，筆者是絕不相信。

當年因洪仲丘案而僥倖順勢升上少將的于北辰，在升上將軍不久，其妻就在臉書披露，于因承受不住壓力而昏倒，于也因此申請提前退伍。退伍後的于北辰轉戰直播，並積極投入政黨活動，先是進入國民黨副主席陳鎮湘辦公室，待了很短的時間，即離開陳辦並加入「奇策盟」。在吳敦義當選黨主席後，于被任命為黃復興桃園支黨部黃國園主委，于也因此有了舞台。吳主席對于北辰可說是「恩同再造」，但在總統大選過後，于卻在第一時間開直播砲轟吳敦義，于的德行與人品可見一斑。

按說于北辰做為黃國園主委，若開直播為國民黨宣揚理念，那絕對是「大功一件」。但于的直播常常是砲口向內，反而為綠營名嘴提供題材，讓綠營拿于北辰丟的槍攻擊國民黨。 7月3日劉寶傑主持的「關鍵時刻」節目，王瑞德、黃創夏等名嘴就引用于北辰的直播內容及7月2日「鏡周刊」的報導嘲諷國民黨高層及黃復興。但王、黃二人並沒有到抗爭現場，只是見文生景。

真實的情況是6月29日國民黨主席江啟臣就在現場親上戰車對民眾講話，祕書長李乾龍也在現場坐鎮指揮，而黃復興主委臧幼俠更在現場率隊攻堅。當抗爭最激烈時，請問于北辰在哪裡？真正的答案是29、30兩天于北辰都是接近傍晚才去現場做直播，做完就離開了，卻大言不慚的說自己待了三天三夜。7月1日于所謂帶領兩百人北上抗暴，實際只有約莫 20人。當天早上于還對群眾表示，臧主委是他最敬愛的長官，誰知晚上就開直播將臧主委批評的一文不值。如此惡劣的行徑簡直達到「罄竹難書」的程度。加上于北辰這麼一攪和，大家連續幾天抗爭的努力成果，都完全失焦了。于北辰這招「圍魏救趙」替陳菊解套，真是天衣無縫呀！

任何一個行業都有「職場倫理」與職業道德。于北辰身為退役少將，自該明白軍中以職務服從為首，階級服從次之的倫理。這個道理其實不限於軍中，在社會上也一樣。在軍中副營長要服從營長，公司中副理要服從經理，這是天經地義的基本道理。但于北辰我行我素，完全不受節制，此種行為令筆者費解。直到7月3日看了親綠名嘴的節目，筆者豁然開朗，原來于與綠營早已是「共生共榮」的關係。于藉直播砲打黨中央及黨籍立委，讓綠營名嘴有了依據，得以嘲弄揶揄國民黨，而于亦可藉此提高聲量賺取「斗內」，果然是高招呀！

正所謂「家賊難防」，當國民黨力圖振作之時，卻出現這麼一個屢屢做球給綠營，與綠營共生共榮的「主委」，真是可笑至極。筆者建議江主席「攘外必先安內」，國民黨不是有黨紀嗎？怎麼陳宏昌、鄭佩芬批評韓國瑜要開除黨籍，而于北辰扭曲事實、顛倒黑白砲轟黨中央及黨籍立委，卻視若無睹嗎？如果國民黨是如此「雙標」，那以後就別再罵民進黨了。

(中時 )