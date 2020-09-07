卡舒吉命案終審宣判 5人被判20年監禁 22:552020/09/07 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 卡舒吉命案7日終審宣判，8人遭定罪。一心掃除異議勢力的沙國王儲穆罕默德，曾被認為是殺害卡舒吉的主使者，但沙國司法體系不曾起訴他。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 流亡美國的沙烏地阿拉伯異議記者，兼《華盛頓郵報》專欄作家，在土耳其伊斯坦堡的沙烏地領事館遭殘殺，沙國王儲穆罕默德，遭指為幕後主使者。這樁命案也一度引發美沙關係緊張，沙國更遭西方世界孤立。 據沙烏地阿拉伯新聞社（SPA）今天報導，沙國的公訴機關，7日對卡舒吉案中的8名嫌疑人作出終審宣判，8人都遭定罪，其中5人被判20年監禁。 SPA引述檢方談話指出，5人因參與謀殺，被判處20年監禁；另外3名被告則被判7至10年徒刑。由於此次裁決已是終審，因此必須執行。 (中時 ) #卡舒吉 #沙烏地阿拉伯 #穆罕默德 #王儲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 士林地檢署保全偷拍女子如廁 手機赫見20多人被害 15:412020/09/07 社會 「射到BB流出來」辱妻 妻告離婚法院判准 11:432020/09/07 社會 投資人不安 軟銀股價重挫5％ 10:482020/09/07 財經 孤獨經濟 虛擬網紅流量爆2.5倍 04:102020/09/07 生活新聞 美台談判豬隊友 04:102020/09/07 時論廣場 《新聞分析》遠傳搶親部隊攔胡 揪亞太電共啖5G「魚肚」(2-1) 08:012020/09/07 財經 金錢豹2男遭擄驗屍結果出爐 死者全身72％皮下嚴重出血 11:052020/09/07 社會 喬柯維奇賠慘了 美網追回積分與獎金 07:332020/09/07 體育 美股大跌有預兆？美企高層8月狂賣股 創5年新高 16:422020/09/07 財經 臉部平權馬拉松 數千跑者上國道 04:102020/09/07 生活新聞 國際熱門新聞 捷克議長上CNN曝：從未稱台灣為獨立國家 - 國際 19歲少女確診新冠肺炎 送醫慘遭救護車駕駛硬上 - 國際 18歲少女搭錯Uber卻遭囚禁14小時 慘遭3男無套輪姦 - 國際 雷根號航母又淪陷！ 印度將成全球疫情第二大國 - 國際 川普沒致敬陣亡美軍去哪了？糗掃2000萬假貨內幕曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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