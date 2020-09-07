流亡美國的沙烏地阿拉伯異議記者，兼《華盛頓郵報》專欄作家，在土耳其伊斯坦堡的沙烏地領事館遭殘殺，沙國王儲穆罕默德，遭指為幕後主使者。這樁命案也一度引發美沙關係緊張，沙國更遭西方世界孤立。

據沙烏地阿拉伯新聞社（SPA）今天報導，沙國的公訴機關，7日對卡舒吉案中的8名嫌疑人作出終審宣判，8人都遭定罪，其中5人被判20年監禁。

SPA引述檢方談話指出，5人因參與謀殺，被判處20年監禁；另外3名被告則被判7至10年徒刑。由於此次裁決已是終審，因此必須執行。

(中時 )