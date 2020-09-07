最近網路瘋傳一張「Uber Eats」外送員的照片，爆紅原因是因為，這名外送員外型相當搶眼，身穿低胸背心且胸前非常宏偉，配上火辣熱褲，露出白皙長腿，性感的運動裝備，想不多看一眼都難，照片曝光後大票網友紛紛求本尊，而這位性感外送員本尊也曝光！

在網路上掀起熱議的這張照片，這位正妹將頭髮束成包包頭，上半身穿灰色低胸背心，下半身則穿上男人們最愛的真理褲，火辣好身材一覽無遺，正妹騎著腳踏車，揹著外送的大包包，雖然戴著口罩，但看的出來臉蛋與身材一樣出色。

Judy邱比特粉絲相當多(圖片取自/judy_qqq IG)

正妹外送員身分也曝光，原來她是JKF女郎「Judy邱比特」，instagram上擁有16.7萬粉絲，在網路上人氣非常高，Judy身高158公分、體重44公斤，擁有傲人32C的豐滿上圍，instagram上時常分享性感比基尼照片，讓粉絲不時可以欣賞漂亮美照。

至於Judy平時工作，其實是百貨公司櫃姐，並不是外送員，會有這張照片，原因是她先前騎腳踏車出門運動，剛好遇到外送員朋友在附近，好奇外送員工作，還有想體會這行業的辛苦，所以才跟朋友借背包，拍照上傳紀念，沒想到意外引起討論，感到意外的Judy，也表示「謝謝大家的喜愛和支持」。

(中時新聞網)