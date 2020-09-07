歐元今年以來大幅升值，可視為投資人對於歐洲經濟復甦投下信任票，但這卻嚴重衝擊飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）與法拉利（Ferrari）等歐洲車商獲利，導致他們更難脫離新冠疫情帶來的營運危機。

歐元兌美元匯率7日盤中貶值0.16％至1.1818美元，但今年迄今飆漲5.6％，升幅創下2017年以來最高。歐元9月1日更突破1.2美元關卡，此為2018年5月以來首見。

分析師表示，歐元升值極可能衝擊歐洲汽車製造商獲利，畢竟這些公司收入大多來自於海外。舉例來說，義大利-美國合資企業飛雅特克萊斯勒七成營收來自於北美，而法拉利銷售重點也放在國外。

義大利投行Intermonte Sim分析師貝爾圖佐（Gianluca Bertuzzo）預估，若歐元兌美元升值1％，法拉利每股獲利便會下滑1％。歐元從去年第三季的1.11升至如今1.18美元，恐侵蝕該公司第三與四季獲利。

(工商 )