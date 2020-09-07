新加坡央行最新調查顯示，經濟學家預估第三季國內生產毛額（GDP）年減7.6％、恐連續三季萎縮，而新冠疫情仍是該國經濟面臨的最大威脅。今年全年GDP則從上次預估萎縮5.8％下調至萎縮6％，其中以營建、住宿餐飲與私人消費衰退幅度最大。

新加坡金融管理局（MAS，相當於央行）上個月發送問券給28名經濟學家與分析師，後來回收26份回覆而得出此結論。結果顯示，該國第三季GDP預估年減7.6％，優於第二季的年減13.2％，後者衰退幅度為史上最嚴重。

調查亦顯示，受訪者預估該國2020年GDP恐萎縮6％，其中營建業衰退幅度從上次預測的11.4％下修至23％，住宿與餐飲服務業從衰退26％下調至29.1％，私人消費則從衰退5.2％下修至11.8％。

但經濟學家與分析師上修今年出口預測，從上次預估的持平上調至成長4.5％，製造業成長幅度也從2.2％上修至2.3％。而明年全年經濟則預估反彈至成長5.5％。

(工商 )