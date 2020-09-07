34歲日本女星宮崎葵和V6成員岡田准一拍電影結緣，2017年12月宣布結婚，隔年10月生下一子，日前夫妻倆才被直擊一起帶小孩外出，近日就爆出宮崎葵懷上2胎，預產期就在今年底。

據日本周刊「女性自身」報導，宮崎葵日前戴著口罩現身東京近郊拍攝廣告，穿著孕婦裝的她，已藏不住巨肚，明顯就快生了，而據其友人透露，目前宮崎葵2胎已經進入穩定期，預計今年底就會生產。

事實上，日媒「FRIDAY」6日才曝光岡田准一和宮崎葵帶著將滿2歲的兒子在超市採買，宮崎葵當時就傳穿著黑色寬鬆洋裝，老公和兒子跟在一旁，當小朋友哭鬧要找媽媽時，岡田准一就負責安撫，看來相當熟練，一家三口十分溫馨，如今再傳出他們將升格一家四口，許多粉絲都替他們感到開心。

宮崎葵和演員高岡蒼輔有過一段4年婚，當年女方被拍到和岡田准一外出約會，遭指未離婚就和岡田准一出軌搞不倫，使得兩人人氣受到影響，但他們感情依舊穩定，秘戀多年最終修成正果，而前夫高岡蒼輔2018年也已經和圈外人再婚，並育有2子。

(中時新聞網)