長榮航空「類出國專案航班2.0」七大主題節慶專機即日起同步開賣。（長榮提供）

長榮航空於父親節推出「類出國專案航班」後，整體服務及超值禮包備受好評，空中作畫「愛心」及「比讚」加碼彩蛋，更贏得一致激賞。為感謝所有旅客的支持，陪伴民眾一起飛越疫情，長榮航空將超前部署「類出國專案航班2.0」，從中秋節一口氣飛到明年元旦迎曙光，接連推出中秋賞月、雙十連假、萬聖節、雙11、聖誕節、跨年及曙光等七大主題，即日起各大旅行社開始售票，長榮航空邀請大家一起迎向充滿希望的2021年。

除此之外，為回應南部民眾的熱烈期待，長榮航空目前也同步規劃高雄的中秋賞月及雙十專機，相關細節也會依照中央流行疫情指揮中心及政府相關單位規範辦理。

長榮航空「類出國專案航班2.0」推出七大主題的桃園-桃園航班，經濟艙超值優惠價5,888元(含稅)，商務艙豪華體驗價7,888元(含稅)，不分艙等加價1,000元即可指定靠窗座位。長榮航空也獨家提供「類出國」會員可實際累積哩程並加贈航段，購買商務艙可獲得1,000哩＋1.5個航段；購買經濟艙者可獲得800哩＋1個航段，讓這段時間無法出國的會員，可繼續累積哩程及晉升卡籍。

為回饋所有無限萬哩遊的會員們，長榮航空領先業界推出以哩程兌換「類出國」酬賓機票，26,500哩程即可兌換經濟艙，32,500哩可兌換商務艙，不分艙等再加2,400哩即可兌換靠窗座位，席次限量，請會員及早規畫行程。

此次除了超人氣的Hello Kitty彩繪機外，深受航空迷青睞的787-10夢幻客機也首度加入「類出國」的行列，每個航班除了提供米其林三星主廚中村元計設計的餐點及免費Wi-Fi文字訊息服務外，並依照不同機型及節慶氛圍，搭配各具特色的專屬大禮包，如Ferragamo或 Furla的品牌過夜包，以及榮獲服務用品奧斯卡－國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會評為最佳經濟艙紡織品的「ecoTHREAD™環保毛毯」，還有Hello Kitty迷喜愛的彩繪機周邊商品以及航空迷酷愛收藏的飛行前拆除鑰匙圈組，都是口碑爆棚的超值好禮。當然買氣屢創新高的免稅品同樣享有業界最優惠，預購2件7折，單筆折扣後金額滿9,200元再加贈滿額禮「樂旅遊肩背包」；機上購買也可享有2件85折優惠。此外長榮樂e購更大方加贈期間限定的8折優惠碼，讓旅客買得開心又划算。

「類出國」航班備受矚目的莫過於空中遊覽航路，長榮航空除了規劃適合白天飛航的東海岸航路，將壯闊的海岸線、花東縱谷及日本琉球列島西端盡收眼底外；此次將另闢全新的西海岸航路，最適合在一望無際的夜空中飛行，盡享西海岸沿線城市燈火通明的璀璨夜景。為了讓旅客有絕佳的視覺享受，特別選定最新引進的波音787-10夢幻客機執飛中秋賞月及曙光專機，其擁有業界最大面積的舷窗特色，讓旅客在2萬英呎的高空穿越雲層，坐擁一輪明月、環抱新年的第一道曙光。

為了讓類出國民眾更有參與感，賞月專機只要姓名中有「嫦娥」的幸運旅客，即可獲贈波音787-10飛機模型乙架；雙十專機只要是10月10日出生的旅客，將可獲贈Hello Kitty彩繪機模型乙架，後續的節慶專機也將陸續推出不同的小確幸活動。長榮航空邀請大家在難得的假期，來趟高空饗宴，無論是家族團聚、親子旅遊、三五好友、情侶同行、犒賞員工、回饋客戶甚至同學會等等，長榮航空類出國節慶包機都是最佳選擇。

(中時 )