1名英國已婚美魔女教師凱蒂斯(Kandice Barber)，被年僅15歲的男學生指控，她曾和1名小學生上過床。這名15歲的學生還表示，自己曾寄裸照給這名老師，只因為他覺得這樣非常有趣好玩，然而這也讓謠言四起，導致法庭不得已得開庭審問。

這名35歲的已婚美魔女教師凱蒂斯(Kandice Barber)，被指控曾與自己的學生3次發生性關係，而且還將車開往森林深處進行車震大戰。當這位女老師被傳喚到案時，法院根據男孩的證詞表示，這位老師會想要與學生搞車震，純粹只是因為學生的那處比她老公還要大。

開庭陪審時，有1位賽斯先生(Mr Simms)無意堅間聽到這位老師搞上學生的謠言，然而在法庭時，這位男孩則完全否認當初自己所說的話。被制控的凱蒂斯也曾寫信表示，關於這個我睡了自己學生的謠言並非真實，而且我自己都已經結婚，這件事情讓我感到噁心又心煩。

雖然凱蒂斯極力反駁，然而在陪審團陪同下，男孩曾提出在2018年9月，凱蒂斯是如何與自己進行性關係，而且也表示凱蒂斯曾向自己借手機，主動把自己的Snapchat帳號加入，已確保自己能和男孩互相換訊息，當男孩說到此處時，他感受自己全身都在發抖害怕。

對此，凱蒂斯的律師則反駁，認為這位賽斯先生指證不足，律師表示賽斯先生並沒有和凱蒂斯有任何的對話，唯獨的1次也是在1月24日。陪審團則說明，根據男孩的說法，學校員工是不可以向學生索取任何聯絡方式的，男孩在警方偵詢後，強烈表示自己真的有和凱蒂斯發生關係。

凱蒂斯不斷否認與16歲以下未成年曾有發生性關係，也認為沒有和男孩有任何車震情節，然而這也迫使學校老師與未成年孩童，在學校所建立的信任受大巨大的挑戰。

(中時新聞網)