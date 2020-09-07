藝人對於住家的隱私相當注重，因此保護嚴密的地方是首選，而擔任豪宅社區的保全，每天都接觸金字塔頂端人物，應該比外界更能一窺這些大明星的私生活，近日有保全接受專訪，爆料許多不為人知內幕，直言「有錢人的生活，是我們這些人想像不到的精彩」。

據陸媒《ZAKER》報導，這名保全在北京著名的豪宅社區工作3年，每天進出的車輛都是豪車，他曾目睹凌晨有住戶載著3個美女回家，也看過「正宮撕小三」的案例，他還為了勸價，挨了原配一巴掌。

據悉，范冰冰、黃曉明、何炅、高圓圓等知名巨星，也居住在這社區裡，因此常有狗仔和私生飯守在外面，他都要負責趕走他們，而每天都能看到明星，「但只有范冰冰，每天都會按時回家」。

保全也直言，有錢人素質差距很大，有的個性好，有的就很囂張，曾被飆罵「你他媽就是個破保安」，他也感嘆自己說好聽是豪宅保全，說不好聽「我們就是一條看門狗」。

(中時新聞網)