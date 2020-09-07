大醫師警告口交不戴套當心罹癌！HPV感染不只子宮頸癌還會得口咽癌 3招教你預防。（摘自健康2.0）如被移除請見諒。

雖然科技進步，讓人類的醫療不斷改善，但隨之而來的文明病「癌症」卻成了人類的頭號公敵。而近年來導致人類染上癌症的因子，又多了一項。台大醫院副院長，台大醫學院耳鼻喉科教授婁培人表示，「人類乳突瘤病毒感染（HPV）」是近年來一項在健康界倍受重視的話題。建議男男女女之間發生「口交」性行為時，最好也戴上保險套。

婁培人指出，以前大家都認為HPV的感染和女性的子宮頸癌有關係，但在近年卻有研究發現，男性的頭頸癌跟HPV感染有很大關連。

根據世界衛生相關統計，在美國，由扁桃、舌根引起的口咽癌中，有70-80％是由HPV感染所引起的；而在台灣，大約有30％的口咽癌患者也是由HPV所引起。婁培人指出，這個比例比起10年前數據，已經上升了1倍，若按照這樣的趨勢下去，台灣恐趕上歐美國家，讓HPV感染成為台人健康威脅。

婁培人指出，台灣大約每年新增1500名的口咽癌病患，「若是HPV感染的情況越來越厲害，那麼將來新增的口咽癌的患者也會越來越多。」

婁培人進一步指出，主要導致口咽癌的是HPV第16型和第58型，這和台灣的子宮頸癌HPV亞型非常類似。怎麼預防HPV感染所導致的口咽癌？婁培人建議可以施打HPV的疫苗。除疫苗之外，婁培人也強調：1.最好減少性伴侶的人數。2.即使只進行「口交」性行為，最好也戴上保險套。以避免HPV感染所引起的口咽癌。

(中時新聞網)