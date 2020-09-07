國民黨昨天開中全會通過「中央委員會組織章程」，調整部分組織，但外界關注的黃復興黨部從特種黨部，調升為一級單位「退伍軍人委員會」並未納入，維持現制。據悉，主因是黃復興黨部若成為一級單位，日後選舉提名恐與組發會及地方黨部提名鬧「分裂」，導致未選先敗，加上黨內對改制無共識，黨主席江啟臣決定暫不更動。

復興黨部現有近20萬黨員，因自己經營黨員、自選黨代表，且在黨內選舉約佔近3成選票，被形容「黨中有黨」。國民黨這次組織改革，黃復興黨部成為熱議焦點，有人認為不能「消滅」黃復興、主張維持現制，也有人主張併入地方。

這次改委會組改小組提議「扁平化」改革，原建議取消文傳會、組發會，所屬各部直隸黨中央，組發會所屬特種黨部「國軍退除役人員黨部委員會 (俗稱黃復興黨部)」更名「退伍軍人委員會」，並成為一級單位；原隸屬政策委員會的「大陸事務部」獨立出來，另新增「國際事務部」。

改委會的建議，被形容是「國民黨史上最大幅度組改」；但前天中全會通過的組織章程修改，黨中央只提出國際事務部與大陸事務部先試辦，其他組織暫不更動，包括黃復興黨部仍維持現行運作，獲中央委員通過。

黨務人士指出，其實經過基層巡迴座談、意見交換及整體綜合考量後，組改方案已逐步調整，上周三送中常會的資料，就未納入調整文傳會、組發會。

但會中組改召集人呂學樟質疑「黃復興黨部更名改制的建議怎麼不見了？」副祕書長李彥秀、組發會主委李哲華解釋因2022年選舉將屆，一旦黃復興黨部與組發會平行，將來選舉各自提名，恐釀分裂，尤其不少縣市黨部主委由議長兼任，屆時反而難處理；若黃復興各縣市支黨部併入地方黨部，也會衍生其他問題，因此暫不處理。

據指出，原本黃復興黨部主委臧幼俠仍希望黃復興黨部即使未改制，仍能明列組織架構表；江啟臣解釋，不是不願改制，而是他到地方座談，對改制的確沒有共識，因此暫不更動，仍屬特種黨部，不必列入組織架構表。

(中時 )