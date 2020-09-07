政府開放美豬、美牛進口引發爭議，日前衛福部長陳時中還表示要找一些販售點當示範區試辦「標示產地國」，像是迪化街。對此，資深媒體人黃暐瀚質疑，這是要把台灣當成美國的殖民地嗎？台北市議員王世堅則說，沒有這回事，並直言「想都別想」。

日前陳時中在廣播節目中指出，目前已請食藥署規劃美豬美牛示範區，可能會在迪化街或另外選定一處傳統生鮮市場做示範，讓大家來指教這樣的措施夠不夠。

對此，黃暐瀚7日在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，為什麼台北市迪化街要弄一個示範區？「我們現在是怎麼樣，我們是美國的殖民地嗎？美國人要賣豬肉進來…」。

王世堅則回應，「沒有，絕對沒這回事，我簡單講四個字，想都別想。」

對於王世堅的意見，黃暐瀚說，「那是堅哥的選區，這個沒有藍綠的問題，我也不是要利用這個機會打擊民進黨，希望堅哥了解。」

王世堅也指出，他認為在瘦肉精檢驗標準的部分，政府沒有惡意，因為台灣對豬內臟的規定比日韓更嚴格。同時，他呼籲陳時中，把關美國豬進來的安全就好，千萬不能涉入推廣，推廣是進口商的事情，要不要吃是民眾的選擇，就做好份內的工作就好，不要撈過界。

(中時新聞網)