2020年8月6日，一匹名叫庫爾特（Kurt）的小馬出世了，科學家大為振奮，這小馬的血統不一般，牠是世界上第一個成功以基因複製技術，誕生的蒙古野馬(又稱普氏野馬)，牠是一種原產於中亞草原的瀕危野生馬。

科學警報(Science Alert)報導，1879年，俄國探險家普爾熱瓦爾斯基(Nikolay Przhevalsky)在蒙古西部的科布多盆地，發現一批野馬，之後他驚奇的發現，這批野馬與馴化的家馬有差異，是人類在馴化馬匹幾千年後，再一次尋找到野生的馬種，立即引發學術界的轟動，之後，這種野馬也以他為名，稱為普氏野馬。

然而，就在西方科學界發現野馬的珍貴後不久，普氏野馬的野外種群就快被捕獲殆盡了，再加上牧場的擴大、人類的社會生產活動破壞了生態環境，蒙古野馬分布區急劇縮小。直到1967年人們最後一次看到野生種群，1969年最後一次看到野生個體，之後，野生的蒙古野馬徹底從人們的視線中消失了，這個物種的保護狀態也由「瀕危」變為了「野外滅絕」。

幸與不幸的是，有些野馬是被捕獲到動物園裡，所以牠的族群還未消失在這個世界。然而，動物園能飼養的野馬畢竟有限，而且早年的動物知識不足，許多動物園飼養的野馬未能有效的繁殖後代，如今全球約有2,000匹蒙古野馬，其實血統都來自12匹能在動物園裡健康成長的野馬，因此血統都很接近。

野馬有近親交配導致基因衰退的危險，因此有一段時間，一些動物園決定將野馬與家馬雜交，但是這這些後代引起了爭議，使得純種普氏野馬變得更加稀少。

美國聖地牙哥動物園在1975年時，引進一批普氏野馬，其中一隻名叫庫波羅維克(Kuporovic)的馬相當健康，一直活到1998年才過世，而在牠生前(1980年)，科學家採集了牠的基因樣本，並其保存在聖地亞哥動物園的冰藏庫當中，以便往後進行研究，甚至以牠的基因，重現普氏野馬。

如今，技術已經成熟，聖地牙哥動物園與野生動物保護組織「復興與恢復」(Revive＆Restore)，以及寵物複製公司ViaGen Equine合作，啟動了普氏野馬的再生計畫，選定庫波羅維克的遺傳物質創造出一個胚胎，然後植入母家馬的子宮裡代孕，成功誕下了小馬庫爾特，而且一切健康。

以理論來說，庫爾特與庫波羅維克的基因型相同，可以說兩匹馬是無緣相見的兄弟。

目前牠是活力十足的小馬駒，而且脾氣也像極了野馬，當牠的空間受到挑戰時，他會頭撞腳踢，正在發育期的牠，當然也在代孕母親身邊打轉，餓了就吸奶。

Kurt, the cloned Przewalski's foal, August 31, 2020

ViaGen Equine公司首席科學官蕭恩渥克(Shawn Walker)說： 「新的小馬駒剛出生時完全健康，而且生殖器官也發育正常。」

蕭恩渥克表示，他希望在庫爾特長大之後，能夠成功與其他野馬交配，從而為野馬的遺傳多樣性做出貢獻。

庫爾特的成功誕育，不僅是對普氏野馬的保育有重要的成就，而且也對世界其他瀕臨滅絕的物種，都點亮了一盞希望之光，因為這項技術證明了，保存死去動物的遺傳物質，可以做為未來重現該物種的基因庫。

在庫爾特之前，已經完成從13年前凍結的公牛基因中，再次複製出新的小公牛，甚至能使用冷凍了20年的精子，繁殖瀕臨滅絕的黑腳雪貂。

「復興與恢復」還有一個更大的雄心，就是希望有一天能夠重現毛茸茸的猛獁象，在西伯利亞的凍土層，有許多埋藏上千年，甚至萬年的冰凍猛獁象遺體，牠們的基因仍保存完整。當然，40年和4萬年之間，存在很大的差異，但是看到庫爾特的成功經驗，使他們覺得重現猛獁象也並非完全遙不可及。

(中時新聞網)