據共同社獨家報導，該社7日從伊朗政府消息人士處獲悉，嘗試斡旋美伊對話的日本安倍政府為緩解緊張，曾秘密提出了以日本為舞台，對價值數千億日圓的伊朗產原油和美國產穀物進行物物交換的方案。美國川普政府也告訴日本，大致會同意。在紛爭有可能成為現實的情況下，這是透過兩國主要產品交易來促成對話的奇策。安倍的中東外交內幕顯現了出來。

日本首相安倍晉三去年6月訪問伊朗，成為41年來首位訪問該國的日本在任首相。他在當時的首腦會談上提出了方案，呼籲伊朗作為達成交易的回報，同意與美國對話。對於考慮到迴避制裁的最大限度的折中方案，伊朗表露了興趣，談判持續了一段時間，但伊朗不改「如果美國不先解除制裁，就不進行對話」的原則，未改變相互不信任。

去年5月，美國政府對伊朗產原油發動禁運制裁，失去了國家收入支柱的伊朗猛烈反擊。在局勢因油輪遇襲等緊張的情況下，安倍出訪伊朗。

據政府消息人士透露，日本在6月上旬告知了上述斡旋方案。內容是把日本從美國採購的美國產玉米和大豆與伊朗產原油進行物物交換，步驟是得到美國的批准後再進行運輸。安倍在當月12日與總統魯哈尼的會談中正式提出了該方案。

從方案的內容來看，美國制裁下的伊朗可以獲得原油的價值；由於不經由金錢，日本可以迴避美國的制裁，也能夠防止伊朗出售原油的收益被投入軍事領域。美國受與大陸的貿易摩擦影響，正在尋找大陸以外的穀物買家。存在各方利害一致的基礎。

伊朗要求必須有美國會批准的承諾，還要求在交換品中加入機械類和醫藥品。據悉，日方展示了說服美國的自信。

該方案在去年12月東京舉行的日伊首腦會談上也成為了議題，但最終伊朗堅持「先解除制裁」的原則，斡旋失敗。儘管如此，伊朗政府消息人士稱：「認真探討了友好國（日本）的提案。」

繼日本之後，法國也嘗試斡旋，提出了向伊朗提供150億美元信用貸款的方案。伊朗政府消息人士指出：「日本方案比法國方案研究推敲得更多。」還出現了把日法兩國方案組合起來迫使伊朗同意對話的動向。

(中時 )