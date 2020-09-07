改編自同名電視劇的故事工廠舞台劇《我們與惡的距離》，即將在9月11日起於城市舞台展開一連三天的首演，尹馨、狄志杰、謝瓊煖、吳定謙、房思瑜、陳志強、吳怡霈、李劭婕、楊銘威等人皆參與演出。其中，吳定謙演出人權律師王赦，吳怡霈則出演他的妻子丁美媚，該劇還原電視劇經典王赦被抗議人士罵「去吃大便」，甚至被潑糞橋段，吳定謙為角色緩頰，笑說：「大便很好吃。」並感念工作人員要及時清理舞台上的糞便道具，相當辛苦。

由於吳定謙飾演人權律師，他為了背法律名詞焦頭爛額，且想呈現再黑化一點的王赦，因此他白髮在排練期間，突然一根一根地冒出來，吳定謙透露：「少年白是遺傳到媽媽，覺得是自己的一部分，所以沒刻意染黑。再加上角色專注於工作，因此對外貌不那麼在意。」意外地符合角色樣貌。

吳定謙、吳怡霈在舞台劇版《我們與惡的距離》飾演夫妻。（故事工廠提供）

吳定謙與吳怡霈劇裡飾演夫妻，吳定謙曝，吳怡霈為要融入角色，在排練時就天天逼著他要練習說「我愛你」，但兩人在劇裡為愛拉扯狂吵架，問及每天排練你儂我儂地示愛吵得起來？吳定謙打趣說：「怡霈小小一隻，看起來沒有傷害性，要學著更愛她，才能吵很多架。」吳怡霈說，與吳定謙認識已久，私下他相當搞笑，「每換一場都會逗我笑與逗我哭」。因此，她在一場要看著吳定謙的臉，近距離地說出感謝的話戲碼，頻頻卡詞，吳怡霈形容：「只要有0.01秒想到吳定謙私下搞笑模樣，就會NG。」她稱該場戲是她的魔王場，是排練最久的一場戲。

吳怡霈在舞台劇《我們與惡的距離》演孕婦，透露因去年拍《天之蕉子》，劇中懷了楊子儀的小孩，頂著孕肚拍了數月的戲，研究了懷孕婦人走路與細微的動作，但卻有了後遺症，一次朋友提醒她走路姿勢有點奇怪，讓她驚覺，原來投入角色太深，已習慣孕婦走路的步伐，日常走路腿都開開。舞台劇《我們與惡的距離》全民公投版劇場版自9月起將在北中南巡迴演出，購票請洽兩廳院。

(中時 )