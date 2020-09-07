食藥署晚間在官網上悄悄預告修正「動物用藥殘留標準」草案。（摘自食藥署網站）

食藥署今（7）日晚間預告修正「動物用藥殘留標準」草案，修訂了萊克多巴胺在豬的殘留容許量，訂定了肌肉、脂(含皮)0.01ppm、肝0.04pp、腎0.04ppm以及其他可食用部位0.01ppm，預告期為7天。

食藥署晚間在官網上悄悄預告修正「動物用藥殘留標準」草案、「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」草案以及散裝食品標示規定第五點修正草案。依據「動物用藥殘留標準草案」，食藥署增訂了豬隻萊克多巴胺的殘留標準，並將可殘留的藥品品目修正為「若非農委會核准國內使用的動物用藥，僅適用進口肉品」。

另外，美牛進口的部分，依據「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定草案」，原本美牛輸入時應檢附證明文件，牛肉、牛肉產品需經過美國農業部認證30個月以下，修正為只要經美國農業部註冊核可，並在該國指定獸醫代表監督人員執行下屠殺即可輸入。

「散裝食品標示規定」則進一步針對豬肉及豬可食部位的散裝產品，規定需標示原產地，但除了本身是豬油的產品外，若是使用豬油作為原料，則不需要標示。

(中時新聞網)