台南麻豆南59線黑橋老舊阻礙水流，市府近日改建完畢開放通車。（工務局提供／李宜杰台南傳真）

台南市下營區麻豆南59線黑橋因寬度不足，再加上梁底太低中間落墩，造成水流阻礙、沖刷，市府工務局爭取工程經費1億4000萬元，施工15個月改善完工，今天（7）開放通車。

工務局表示，下營區南59線黑橋因寬度不足、梁底太低中間落墩，常造成水流阻礙及沖刷，影響橋梁安全，再加上銜接橋梁上下游護岸尚未治理，影響渠道通水能力，有交通安全疑慮，因此配合經濟部水利署推動「流域綜合治理計畫之治理工程」，辦理麻豆排水黑橋改建工程。

黑橋改建後為單跨箱型鋼梁橋，橋淨寬增為12公尺，橋長增為69.60公尺，不設置橋墩，減少現況河道衝擊，提升防洪標準為10年洪峰流量，減低區域淹水損失；另配合橋梁改建調整道路線形，提高用路人交通行駛上的安全。

黑橋改建工程始於2019年4月9日決標，為尊重當地文化，位於西寮西拉雅族祖先所留下的史前階段文化層遺址，包括蔦松與大湖文化，須提送施工監看計畫書讓文資處審核通過；加上橋梁引道上有1支500mm自來水幹管經過，且沿路上有台電電桿均須遷移等因素，延後開工時程。

工務局說，橋樑改建工程竣工後，不但可改善區域排水，減少颱風季節、豪大雨造成的淹水問題，並透過橋梁改建補強結構，大大提升道路通行安全及道路服務品質。

工務局也稱，黑橋改建完工後，配合先前通車下營南外環道路，可健全下營對外聯絡道路的交通系統，提升區域交通安全，對於產業及觀光及市民生活品質均大有助益。

(中時 )