Successful flight test of Hypersonic Technology Demonstration Vehicle (HSTDV) from Dr. APJ Abdul Kalam Launch Complex at Wheeler Island off the cost of Odisha today. pic.twitter.com/7SstcyLQVo — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) September 7, 2020

近日與中國大陸邊界糾紛的印度於9月7日向大陸展示了新武器，印軍方以烈火(Agni)彈道導彈推進器為載具，成功發射印度國產高超音速測試演示機。印度聲稱，此一發展讓印度加入了「高超音速導彈俱樂部」。

《環球時報》引述印媒報導稱，印度在位於巴拉索爾的APJ Abdul Kalam試驗場對該國研發的高超音速測試演示機(HSTDV)進行測試獲得首次成功。此款印度國產高超音速技術將用以研發6馬赫的高超音速導彈，讓印度成為繼美國、俄羅斯和中國大陸之後的第4個成功測試高超音速技術的國家，成為「高超音速導彈俱樂部」的一員。

印度成功測試首款高超音速飛行器，是以烈火導彈的推進器將高超音速演示器送上天。（圖／ORDO)

《印度斯坦時報》指出，此次測試由印度國防研究與發展組織(DRDO)進行，高超音速演示機由一枚烈火導彈搭載升空，測試一共持續了5分鐘。相關人士表示，這次測試意味著DRDO有能力在未來5年內研發出配備超燃衝壓發動機的高超音速導彈，其飛行速度將超過每秒鐘2公里。

由印度國防研究與發展組織開發的高超音速飛行器載體模型，去年6月測試失敗，7日再度測試已獲成功。（圖／推特@livefist)

DRDO稱，這次對高超音速演示機的所有參數都進行了測試，包括燃燒室壓力、進氣口結構和控制制導技術等。烈火導彈的助推器將HSTDV帶到了30公里的高度，之後HSTDV分離，進氣口打開，超燃衝壓發動機成功點火，燃燒持續了20多秒，飛行速度達到了6馬赫。

印度國防部長辛格在測試結束後立即向DRDO表示祝賀，讚揚他們在自主研發超燃衝壓發動機方面的努力。他說，隨著這次測試的成功，所有關鍵技術現在都已經建立起來，準備進入下一階段。

報導稱，HSTDV是一種用於高超音速飛行器研究的超燃衝壓發動機演示驗證機，除了未來能夠無擁有遠端巡航導彈的研發之外，這項技術還有多種民用應用。據印度政府官員說，它還可以擁有低成本地發射衛星。

HSTDV飛行器安裝在固體火箭發動機上，通過火箭運送到所需的高度，一旦達到一定的馬赫數，飛行器就會與運載火箭分離，隨後超燃衝壓發動機將自動啟動。

(中時新聞網)