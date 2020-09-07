基隆李姓女子長年照顧多重障礙女兒，因女兒情緒不穩，有過度肢體動作，2月初用童軍繩綑綁在床上，未料，隔日發現女兒已身亡，檢方調查發現，女兒受有頭頸胸腹部、 四肢多處外傷等，基隆地院近日審結，依過失致死罪，處2月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

據了解，女兒患有癲癇、自閉、智能等多重障礙，時常吵鬧不停，及過度肢體動作，李女某日晚上10點用1條童軍繩綁毛巾套在女兒脖子上，再以4條童軍繩將雙手、雙腳交叉綁住，未料，隔天下午1點，發現女兒已經死亡，檢方相驗發現其頭頸、胸腹部、四肢多處外傷，腹腔出血、創傷性軸突損傷、顱腦損傷及呼吸衰竭。

檢方偵辦後依過失致死罪嫌起訴李女，而法官認為，李女長期照護患有癲癇等精神疾患的女兒 ，不斷承受壓力造成被告身心俱疲，而一時疏忽犯行，審酌李女事後坦承犯行，極度懊悔，也未曾有前科，以暫不執行為適當，判刑2個月，得易科罰金，宣告緩刑2年。

(中時 )