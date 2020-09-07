英國的本頓維爾監獄發生女獄警與犯人牢中嘿咻的離奇事件。(The Sun News翻攝)

位於倫敦北部巴恩斯伯里地區的本頓維爾監獄，驚傳有1位26歲的女獄警，因愛上被關進牢裡的男強暴犯，竟然趁同事不在時，直接打開牢房與此名男強暴犯在獄中大戰數回合，這名女獄警在被發現與犯人上床後，目前已被停職中。

這名26歲的女獄警迪梅克‧阿莫拉(Dimeck Amoura)，被其他同仁指出行為不檢點，竟然在監獄裡和犯人大戰數回合，而且獄中同仁也表示，阿莫拉被發現時，全身都是沒穿衣服的，還正在和犯人激情纏綿結合在一起，讓偵辦此案的員警簡直無法相信，在監牢裡會發生獄警和犯人嘿咻的情節，阿莫拉被逮捕時，以行為不檢點罪名成立，致於懲處仍進一步的討論中。

致於和阿莫拉一起嘿咻的強暴犯，據監獄的說法，此為犯人曾在2012年時，尾隨1名實習建築師回家，在這位建築師單獨走回英國南海德住宅區時，趁機以刀威脅性侵得逞。

女獄警迪梅克‧阿莫拉並沒有任何惡習，在此監獄裡已有6年時間，阿莫拉仍將會被起訴，仍而確切能被起訴的判決處分，目前仍無法詳細得知。地檢署表示，這名26歲的女獄警迪梅克‧阿莫拉，是以行為不檢點罪名成立，目前迪梅克‧阿莫拉在偵訊過後已經被釋放，而她在獄中擔任獄警目前仍被停職中。

(中時新聞網)