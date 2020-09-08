「嬰兒哭鬧、嬰兒哭聲、嬰兒哭不停、嬰兒哭太久、嬰兒哭多久、嬰兒哭到聲音沙啞」這些都是網路上熱門搜尋的關鍵字，足見「嬰兒哭鬧」是許多爸媽感到頭痛的問題。嬰兒究竟是為什麼而哭？一起來看看。

當嬰兒哭鬧時，爸媽該怎麼做才能使嬰兒停止哭泣？醫師這樣說……

寶寶的出生，從哭開始

寶寶出生的那一剎那，就是聽到寶寶宏亮的哭聲。因為在媽咪的肚子裡肺部是塌陷同時泡在羊水裡的，出生後臍帶一夾斷、來自胎盤的供氧中斷，寶寶就要趕快將肺部張開，開始自我呼吸。這時哭得愈大聲愈宏亮，表示肺部張開得愈好、呼吸愈順暢、活力也越好。

寶寶哭聲，可能代表的意義？

寶寶的哭聲如果平穩有節奏，可能是肚子餓了；如果是臉脹紅，從小聲愈哭愈大聲、腳也踢來踢去，可能是吃太飽脹氣，建議順時針按摩肚子；如果是突然尖聲大哭，則可能是被太大的聲音嚇到，抱起來安撫一下就好；如果哭聲是間歇的、比較尖銳又大聲、哭泣時難以安撫、四肢躁動，感覺好像是一陣一陣的疼痛不舒服，就要小心是不是有腸套疊或是腹股溝疝氣造成腸阻塞。

寶寶一哭，大人一定要立刻過去嗎？

茂盛醫院副院長暨小兒科主治醫師簡佳裕建議，頂多1～2分鐘就要過去檢查看看寶寶為什麼哭？抱起來安撫是否可以使寶寶停止哭泣，餵食時間到了餵奶喝是否可以使寶寶安靜下來…等。

如何安撫哭鬧的寶寶？

主要要先解決寶寶的不舒服，然後可以抱著，使寶寶靠著照護者，輕柔且緩慢的搖動、或將寶寶放置於手推車中慢慢走動、或嘗試使用安撫奶嘴，藉由吸吮得到滿足；也可以試試看洗溫水澡，用大約38至40度的溫水泡澡，都有助於使哭鬧中的寶寶安靜下來。

寶寶哭鬧的生理性原因？

1歲前的寶寶哭泣，大多是因為肚子餓了、尿布髒了，或脹氣、便祕、尿布濕了、包得太緊、衣服的標籤刺到皮膚、睡姿不舒服、受到驚嚇等生理性原因，較少是因為生病不舒服。

心理性原因也可能引起哭鬧要大人抱抱，可藉由前述方法來安撫寶寶，或是試試看能否轉移寶寶的注意力。

寶寶哭鬧的其他原因或病理性原因？

出生3週至3個月大時，是嬰兒腸絞痛的好發月齡，傍晚與晚上睡覺時，寶寶可能尖聲哭泣持續2～3個小時、甚至更久，難以安撫。基本上要先排除器質上的原因，看看是否發燒、疝氣造成腸阻塞、女寶寶的輸卵管或卵巢卡住、或男寶寶的精索卡住、腸套疊…等，也可能是腸子消化、吸收與腸子蠕動不順的問題，可諮詢醫師，考慮是否改喝特殊配方奶粉來緩解不適。

如果寶寶一直哭就要量體溫看看是否有發燒。6個月以下的寶寶如果有發燒，除了可能是接種疫苗所引起的發燒以外，其他病理性原因所引起的發燒都要特別小心！因為抵抗力比較差，病程可能進展得比較快，少數寶寶甚至有可能不到半天就腦膜炎、敗血症。

至於影響比較小、比較輕微的其他常見病理性哭鬧原因，包括尿布疹或鵝口瘡。如果有尿布疹，屁股會變得又紅又癢且破皮；或是嘴巴內如果有因黴菌感染而長鵝口瘡，都會讓寶寶感到不舒服而哭泣。

先天性心臟病的寶寶哭太久易發紺

先天性心臟病的寶寶可能比較容易呼吸急促、喘氣，喝奶也比較費力。如果哭太久，要注意膚色是否變紫、發紺，如果有呼吸急促、喘氣、膚色變紫發紺，就要趕快就醫。

當寶寶哭鬧時，建議爸媽這樣檢查

當寶寶哭鬧時，大人應先看喝奶時間是否到了、是否肚子餓了。如果不是肚子餓了，則應檢查看看是否是尿布濕了，如果也不是，應一一確認寶寶是否有發燒、呼吸是否急促？並檢查寶寶的全身，觀察腹股溝是否有疝氣鼓起？四肢活動是否正常？是否有抽搐痙攣？是否腹脹？

如果有皮膚疹、衣服包太多、睡姿不舒服、環境不適、被嚇到、便祕無法解便，或是想睡覺卻不能睡著也會哭泣，尋找可能原因並一一排除。如果都找不到任何原因，則有可能是腸絞痛所致。

寶寶如果哭到聲音沙啞，怎麼辦？

如果哭到聲音沙啞，第一步就是要確認是不是上呼吸道感染、喉嚨發炎，如果排除這些問題不要再讓寶寶一直哭，聲音沙啞就會慢慢地改善。

如果哭泣合併嘔吐，可能是什麼原因？

腸套疊的哭常常是一陣一陣的哭，嘔吐、吃不下、甚至可能解類似草莓果醬的血絲便；至於腹股溝疝氣卡住，除了一陣一陣的哭泣以外，有時會嘔吐或是腹股溝處鼓起。總之，這些都是外科急症，如果發現， 4～6小時內必須到醫院處理，以免腸子卡太久壞死。

大標：哭泣是寶寶的溝通方式，建議以平常心看待

寶寶哭是一種與大人溝通的方式，畢竟生命的起點就是從哭開始，跟寶寶相處久了，爸媽也會愈來愈能聽得懂寶寶哭聲所代表的需求。若是有無從確認的情況，謹記「如果無法排除寶寶的哭泣原因，立即就醫找原因」。

(本文摘自《嬰兒與母親》2020 9月號)

《嬰兒與母親》2020 9月號

(中時新聞網)