以下三個星座女最會裝傻，其中天蠍女裝傻功力太強，通常眾人都會被騙倒！

▍1.天蠍女

神秘、高傲的天蠍女其實是不屑於裝傻的，但是她要是裝傻的話，那一定會成功的，因為她具備了裝傻的資本，本身天蠍女就是個不把自己內心外露的人，但是在內心卻又有著對某件事的準確判斷，所以假如她裝傻的話，根本就不會讓別人有所懷疑，所以天蠍女是最有能力裝傻的。

▍2. 水瓶女

思維特別的水瓶女的裝傻是建立在某些特定事件之上的，而這些事件一般是她不想面對的，比如面對不喜歡的人對她示好的時候，她會裝作什麼都不知道，面對有些人問她不想回答的問題的時候，她會顧左右而言他的裝傻。然而因為她不會撒謊，所以她雖然最會裝傻卻又很容易被人拆穿。

▍3.天秤女

天秤座人心思敏感，聰明睿智，是非常聰明的，在處理問題方面，天秤座人和金牛座人非常相似，那就是在有些事情上面，他們秉著看破不說破的觀點。一方面天秤座人擔心說出真相後撕破臉，另一方面，他們也想著為對方留些面子。

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(中時新聞網)