他在中壢投注站選4場足球賽 一開獎結果驚人

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

運彩足球「正確比數」(簡稱「正比」)簡單、好玩、獎金高，常常可以買個小小的金額就能抱回大大的獎金，一直以來都是購券者的最愛，如果搭配「過關組合全餐」還能提高中獎機會與增加中獎金額，日前一名消費者買「正比」、「過關組合全餐」，結果幸運抱回21萬5270元大獎。

足球「正確比數」說明。(台灣運彩提供)

運彩足球「正確比數」是賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則500倍，如果再搭配「過關組合」投注中獎，獎金往往都非常可觀，就好像是中樂透一樣，加上中獎機會相對高，因此廣受大家喜愛。

過關組合說明。(台灣運彩提供)

「過關組合」投注方式，就是消費者可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…、「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大、「組合」則可讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

過關組合全餐說明。(台灣運彩提供)

至於過關組合所謂的『全餐』就是購券者挑選所有比賽場次的「全部組合都買」，也就是「全包」的意思，舉例來說如果購券者總共挑了5場比賽，過關組合的「全餐」就是過1關的5個組合、過2關的10個組合、過3關的10個組合、過4關的5個組合以及過5關的1個組合全買，即總共31個組合全包，可以每個組合買10元合計310元，也可以每個組合20元合計620元…以此類推。

150元買「正比」全餐抱回21萬5270元實例。(台灣運彩提供)

6/25桃園中壢的投注站有1位購券者總共選了4場足球賽，他專挑「正確比數2比3及3比2」買「過關組合全餐」，分別是「斯托姆加斯特Vs. 薩爾普斯伯格 正確比數3:2賠率35倍」、「波杜基林特Vs. 洛辛堡 正確比數3:2賠率25倍」、「皇家西班牙人Vs. 皇家貝提斯 正確比數2:3賠率25倍」、「吉馬朗埃斯Vs. 布拉加 正確比數2:3賠率22倍」，他買過1關(C4取1，共4組)、過2關(C4取2，共6組)、過3關(C4取3，共4組)及過4關(C4取4，共1組)，總共15組的「過關組合全餐」，每組合10元，總計投注150元，比賽結果命中3場，開心抱回215,270元獎金，如果第4場也命中的話抱回的大獎就高達559萬元獎金。

150元買「正比」全餐抱回21萬5270元彩票。(台灣運彩提供)

足球「正確比數」簡單、好玩、獎金高，可以「單買」，也可以搭配「過關組合全餐」當樂透買，大家可以來小買試試身手，有機會抱回大獎喔!

(中時新聞網)