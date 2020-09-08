來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），除了高超的琴技外，還是名芭蕾舞者及健身達人，再加上她經常在IG上曬出火辣性感的「穿搭福利照」，令網友們總是大噴鼻血吸引超過164萬人追蹤。近日，她再度放送惹火比基尼辣照及泡澡短片，引來超過45.6萬人觀看。

李元玲擁有甜美臉蛋與堅挺雙峰、火辣身材，每次只要一PO照片便能造成話題，而熱愛健身的她過去曾多次公開健身後的完美體態更大方表示體脂只剩12%，結實的程度讓不少人看傻了眼。

在 Instagram 查看這則貼文 李元玲（@cathrynli）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 29 日 上午 2:35 張貼

而不久前才公開過百坪豪宅成為熱門話題的她，近日除了曬出七年前尚未健身時的對比照，日前還穿上性感的比基尼並曖昧PO文詢問「你比較喜歡浴室還是我」再度電暈一票網友。只見照片及影片中的她穿著「胸口挖空」的比基尼，對著鏡子自拍展現前凸後翹的比例及完美曲線，甚至直接泡澡給大家看。

尺度破表的影片讓網友忍不住吶喊「實在太辣了」、「我喜歡有你的浴室」、「喜歡和你在浴室」、「鼻血止不住」。

在 Instagram 查看這則貼文 李元玲（@cathrynli）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 2 日 下午 8:45 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 李元玲（@cathrynli）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 下午 9:49 張貼

(中時新聞網)