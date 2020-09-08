恆述法師（藝名費貞綾）。

【回憶殺】70歲恆述法師（藝名費貞綾）3月傳出欠債3000多萬高利貸，神隱半年後獲得神祕金主贊助百萬美金（約3000萬台幣），對此，她特別開直播說明原委，表示此人並非弟弟張菲或費玉清，並放話要全方位復出，引起外界熱議。

恆述法師的本名是張彥瓊，出家前曾是台灣出名的豔星，17歲參加駐唱歌星甄選出道，模仿瑪麗蓮夢露的造型登台，性感火辣的打扮，在當時民風保守的年代頗為搶眼，被譽為「東方維納斯」。

恆述法師出家前曾是豔星。（圖／中時資料照）

費貞綾22歲赴日本發展演藝事業3年，以「Jenny Fei」（ジェニー・フェイ）名義推出五張日語唱片專輯，當時她有一名日籍男友，已到論及婚嫁的程度，不過為了提拔兩位弟弟張菲和費玉清，她毅然決然地放棄感情回到台灣，並向中視推薦兩位弟弟。1977年，費貞綾與張菲、費玉清一同主持節目《儷人行》，成為兩位弟弟日後在演藝圈閃閃發亮的幕後推手。

張菲後來成為主持界的第一把交椅，費玉清也不惶多讓，以嘹亮的歌聲紅遍整個華語樂壇，他曾在南京的演唱會上，公開感謝費貞綾：「姐姐為我這個弟弟付出了太多，我演唱會所有得到的嘉獎和榮耀都有她的一半。」、「很感激有這樣一個姐姐，為了家人她付出了太多！」可見費貞綾與兩個弟弟之間的手足情深。

恆述法師和張菲、費玉清感情要好。（圖／中時資料照）

不過，費貞綾選在事業如日中天之際引退，轉投入商界擔任建設公司董事長，35歲那年改信佛教，隔了4年決定赴美剃髮出家，獲得法號「恆述」。當時有人好奇皈依佛門的原因，還傳出因感嘆「身邊男人體力都不行」、性生活無法被滿足而出家，都遭到恆述法師一一否認，她認為性不能代表全部愛情，專一才是最重要的，解釋會出家的真正理由，是年輕時被命理師斷言可大富大貴享受晚年，絕對不可能成為出家人，但她當時心想「我的命怎會長在你的嘴巴裡呢」，刻意唱反調選擇出家。

(中時新聞網)