說真的，台灣的負債，已讓國民人人平均揹上約108萬的債務，但實際上，只要你還沒退休，你就可能會揹上更多債務...

每次只要有政府舉債的新聞出現，大量網友和名嘴都會痛批，國家把債留子孫。

勞保就是個很好的例子，只要你現在還在工作，每個月就都要付一兩千甚至更高的勞保費用，但每個月繳這麼多錢，未來你卻可能一毛都拿不回來，因為這個「債」，都拿去還給上一代退休的勞工了。

那麼，人人都在罵的國債和債留子孫到底是甚麼?

對未來的我們有甚麼影響?我們又到底會背上甚麼債呢?

首先，國債是甚麼?

國債顧名思義，就是國家向他人借錢欠下的債務。

我在之前貨幣真相的影片說過，自從全球經濟脫離金本位後，各國政府就是靠著信用，也就是用借錢來維持經濟。

為什麼國家可以靠信用借錢?

你想想看，假如今天你要借一個人錢，你最看重的是他的哪一點?

答案一定是信用。

正是因為國家的信用最好，把全國人民的稅收，作為還錢的保證，才可以很簡單的向大眾借錢，畢竟國家逃不走，不會輕易就突然破產或消失。

再來，國家會因為這兩種情況需要借錢。

第一種是，各項財政支出，比如基本建設、蓋橋鋪路、國防等…

第二種是，為了減輕債務(還債)，以及為了應對突發狀況舉債。

比如你跟別人借錢，約好下週還，但假如期限到了，你還是沒錢還，那就只能跟其他人借錢還債了。

老實說，比還本更重要的是，利息一定要付給債主，不然信用就會被扣分，以後可能借不到錢，這也是國家最害怕發生的事情，畢竟國家一旦借不到錢，就只能宣布破產。

講白話點，只要國家的GDP成長，能大於國債的利息，這個國家就可以繼續混下去。

這也是目前全世界大多政府經營國家的方式，用以債養債，這種債留子孫的手段來苟活，已經是全球流行的政治文化了。

那為什麼會債留子孫呢?

因為如果政府負債過多，進而大量舉債，導致貨幣流通增加，就會引發貨幣貶值和通貨膨脹，這可以讓國家債務被稀釋，但也會讓貧富差距更加擴大。

用白話說，同樣一筆債務不會隨著時間增加，但只要物價上漲，政府的稅收就會上升，當收入多了，債務自然會下降，不過，雖然債務被稀釋了，但犧牲的卻是未來的人民。

隨著政府債務愈滾愈大，通膨汽球愈來愈鼓，每隔1年，你手中同樣是100元鈔票能買的東西，就會越來越少，可能以往你能點一碗中碗牛肉麵，還能配滷味，過一陣子就只能吃小碗牛肉麵了。

但同時，有錢人因為通膨，物價上漲的關係，讓資產價值膨脹，債務不斷縮水，只會越來越有錢，不過，他們也不會把這些錢，拿來幫員工加薪，因為把錢拿去投資股市，和房地產賺得比較多，導致勞工的<勞力價值>不斷下降，也就是貧者更貧，不但薪水沒有增加，物價還越來越貴，未來的日子只會越來越難過。

以上就是國債對我們的直接影響，接下來和大家談談另一個影響。

當一個國家不斷舉債，就代表需要付得利息越多，照理來說，稅收應該會一直增加。

但是每個執政黨，不管藍綠紅白黑，為了選舉一定會給人民一些甜頭，那就是減稅和發放社會福利。

畢竟大多選民都很現實且頭腦簡單，誰給他們糖吃，就把票給他，誰敢喊加稅或是減少福利，那就是自尋死路。

但現實是，當國家稅收越來越少，收入不夠還債與利息，還要支付更多的社會福利費用時，就只能借更多的錢來填補財政赤字，這等於在透支未來人民的錢，也就是債留子孫。

說真的，在每個政黨眼中，當下的選票都遠遠比未來人民的性命更重要，也可以說，國債就是政黨為了獲得選票的工具。

不過，比起稅收減少，更讓人擔憂的，就是社會福利，因為社會福利通常是各國的財政大黑洞。

為什麼呢?

因為當政黨選舉時，通常會承諾人民能繳少領多，你想想看，如果今天哪個政黨要你繳多領少，你會把票投給他嗎?

那麼，當人民都能繳少少的錢，卻能領社會福利很多錢時，財政黑洞自然會越來越大。

以月薪3萬繳勞保30年來舉例，勞保費率約是12%，雇主和勞工，繳交的保費總共是130萬，再以退休平均可領20年計算，可領回334萬元，約是繳交勞保費用的2.5倍，對於有機會領到的人來說，CP值真是有夠高。

等於每多一個人退休領錢，政府就會多204萬的債務，依此類推，而其他人民繳完錢，但政府還沒發放的金額，就會變成潛藏負債。

根據統計，截至2019年，台灣各社會福利的潛藏負債為，軍公教年金約7.2兆，國民年金保險約8200億，而勞動部長許銘春則透漏，2019年勞保的潛藏負債已破10兆，我們抓整數18兆就好，再加上中央及地方政府的負債6.5兆，整個國家的負債是24.5兆，約是台灣GDP的130%。

在2015年時，財政部長張盛和就已經說，台灣的租稅無法負擔這樣的社會福利。

說真的，當國家潛藏負債過多，就很可能讓人民失去保障，比如勞保為了延後破產，可請領的歲數每兩年就會加1歲，而且時間越往後，人民領到錢的機會就越少，重點是國家還要從你每個月的薪水裡，扣更多錢來還債給上一代。

接著，國家舉債過多，則會讓貧富差距越來越大，讓有錢人不斷剝奪勞工的勞力價值，未來窮人只會更窮，而且更難翻身。

這些就是我們留給子孫的「債」，甚至這些債，也可能留給未來的我們。

看到這一定有人想問，那有解決辦法嗎?

答案是有，只要每任執政黨不要為了政績，蓋一堆沒用的蚊子館和一堆建設讓建商炒地皮，再加上課徵囤房稅和空屋稅，讓老闆不要一有錢就拿去炒房，而是拿來加薪給員工，就可以改善經濟結構，政府不但能減少支出與舉債，還能增加稅收，也能慢慢填補勞健保等等等…大黑洞。

但別傻了，上面這些都只是理想，不貪污、不搞政績、不炒地皮的執政黨不存在。

未來各種稅額和保費只會不斷提高，通膨也會吃掉我們的資產，政府對中老年人的保障，也只會越來越少。

台灣在未來將可能看到一堆下流老人，因為領不到老人年金，收入銳減，只能拖著身體在街上跑外送，甚至去超商偷一個麵包只求一餐溫飽。

如果你想避免未來成為下流老人，首先，別妄想政府會在你老年時養你，接著，趁你年輕時有體力，多接幾份工作，或是創業來為自己創造系統性收入，並透過現金流管理，幫年老的自己存退休金。

除了這些方式以外，我推薦你花點時間，到我在pressplay開設的訂閱制總經投資學院中，學習總經投資，當你用現金流管理存到錢母後，就可以透過總經投資，把錢放到<真資產>，再透過趨勢穩定獲利，幫自己增加收入，為自己存下一筆退休金。

總之，未來的日子必定會越來越難過，除了富二代和只想活在當下的人之外，不管你是想透過理財還是工作，又或是創業來讓自己翻身，只要你能認清我們都在「寅吃卯糧」的事實，並下定決心做出改變，你就還有機會，脫離未來可能成為下流老人命運…

本文由PressPlay專欄作家狄驤授權轉載，原文刊於PressPlay

【延伸閱讀】

(中時新聞網)