美國對華為祭出的禁令將在15日生效，屆時華為海思麒麟晶片將無法繼續生產，也就是說，台積電9月14日後不能再出貨給華為。陸媒引述供應鏈消息指出，華為已延遲5奈米麒麟晶片的發表，剩下倒數7天的時間，全力催促台積電趕快交付應給的晶片訂單。

搜狐科技報導，往年華為通常在IFA大會上發表新一代麒麟晶片，並在9月底推出搭載最新晶片的旗艦手機Mate系列，不過華為3日在德國舉辦IFA2020大會，並未依慣例發布新一代麒麟 9000 晶片或其他新品。

據供應連消息人士透露，因應美方禁令，華為先前已大幅增加台積電5奈米訂單，目前台積電正24小時不停地趕工，要在9月14日前全數出貨給華為，之後將不再接華為晶片訂單。因此華為急著催促台積電趕快交貨。

台積電董事長劉德音之前已證實，9月14日後不再出貨給華為海思，美國商務部在5月15日公布對華為新禁令後，未再承接華為任何新訂單。

受到美國禁令打壓，華為消費者業務CEO余承東上月表示，今年秋天上市Mate 40將搭載的麒麟 9000，可能是華為絕版的高階晶片。

供應鏈指出，由於外部打擊愈來愈嚴重，華為早在去年已有準備，提前預定台積電 5奈米產能，麒麟9000系列為優先投片產品，在9月中旬停止生產前，已經盡可能多的備貨供自己使用。

除了台積電外，聯發科等使用美國技術的晶片廠同樣無法出貨華為，而華為手機當然也無法直接採購高通處理器。

(中時新聞網)