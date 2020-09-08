口罩國家隊「加利」公司出包，府院黨領軍重砲齊轟，要求嚴查重懲。日前衛福部長陳時中也表示，「加利」混充大陸製口罩一事似乎還有「未爆彈」，目前檢調已進行調查，結果預計2週後出爐。對此，藍委費鴻泰則批評，是不是還有什麼難言之隱？調查需要那麼久嗎？

費鴻泰在政論節目中表示，國民黨沒有人聲援「加利」，接著他點出兩個問題，第一，是台灣製造的，就不能印別的地方製造的在這裡出產；第二，是醫療用的口罩，就不能拿工業用的口罩。「尤其從我們使用端，每一個人大家都不爽嘛」。

費鴻泰說，「加利」的老闆不需要繼續討論，他當然就是錯，也沒有任何可以解釋的，但檢討完這個人以後，政府不該被檢討嗎？3月份海關就已經通知工業局和檢調，「進口到台灣，居然打著MIT台灣製造，難道你不該查嗎？」

費鴻泰認為，「我們相信政府，政府有一個通路，問題是當這個人罵完以後，我可不可以告國賠呢，我講實在話，政府要對加利去求償。」可是如果說，老百姓真的有受損，可不可以去告國賠？按照法律可以的。所以政府應不應是該被譴責？尤其海關3月份已經發現了。

最後，費鴻泰說，打造國家隊，不是只有一個口號，在生產的過程、配送的流程裡面，其實都要設一些檢查點，才能保證品質，而國家隊全部的製造商 5、60家，需要調查那麼久嗎？「你是不是有什麼難言之隱？我是覺得，認錯是最好的方法。」

(中時新聞網)