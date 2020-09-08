國民黨台北市黨部5日傳出，立委蔣萬安已表態有意參選2022台北市長，資深媒體人周玉蔻則在廣播節目透露，蔣萬安會提早「被迫表態」，是因有消息指出，前高雄市長韓國瑜除有意選黨主席，也有意選市長。對此，資深韓粉潘恩西直言，「韓仍欠缺3支箭」。

資深媒體人黃暐瀚7日在YahooTV政論節目《鄉民來衝康》指出，韓前市府團隊日前聚餐的照片，背後的意義就是韓國瑜要選明年黨主席，且是已經決定要選，才會有這場飯局，黃暐瀚並斷言，這是一個信號。

周玉蔻7日也在《周玉蔻嗆新聞》節目透露，蔣萬安近日在北投設服務處，很有可能是被逼的，她解釋，因為韓國瑜可能已隱約在和黨內重要人士討論，韓想選的就是台北市長，所以台北市黨部就很緊張，協助蔣萬安設立北投服務處。可說白了，就是韓國瑜要選台北市長。

對於韓國瑜若再出來選，還需要什麼？韓粉潘恩西在臉書指出，韓國瑜有非常強大的陸軍部隊(支持者)，但韓欠缺具論述戰力的「空戰部隊」，以至於無法抵禦排山倒海的毀謗。

潘恩西接著指出，韓國瑜要在網路迷障中走出，除了靠「粉專、直播主」以外，還需要3支箭，第一，「重新設定人物形象，行銷不一樣的韓國瑜」，第二、「非常厲害的文膽操盤，針對議題即時反應，陳述有力的回擊」，第三、「縝密而有效的組織」。

潘恩西認為，「一人所向披靡的風潮，並非不可能再起，就算今天不是韓國瑜，這些問題也會發生其他人身上」。他也直言，韓國瑜若最後不選，仍可利用這2、3年的時間，把「韓流」訓練成一支「精兵勁旅」，有組織規模和素質，韓國瑜才有實力迎戰下一場大規模的選戰。

(中時新聞網)