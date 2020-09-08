就在外界關注加利公司口罩偽標MIT之際，食藥署昨晚深夜悄悄預告修正動物用藥殘留標準，增訂萊克多巴胺位於豬體內的容許量，訂定肌肉、脂（含皮）0.01ppm、肝、腎0.04ppm、其他可供食用部位0.01ppm，公告自今起7天內若民間無其他意見，將自明年1月1日起施行。

食藥署昨天晚間一口氣預告修正「動物用藥殘留標準」、「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」、「散裝食品標示規定第五點」3項草案，其中在「動物用藥殘留標準」修正草案中，將過去被人詬病將同步開放國產養豬業者使用萊克多巴胺的核准用藥，改為非屬農委會核准於國內使用的藥物，僅適用於進口肉品。

美牛部分，食藥署也將過去堅守的30個月以下牛齡規定拿掉，改為在美國農業部指定獸醫代表監督人員執行下，即可輸入我國。

另外在散裝食品標示上，食藥署也預告將豬肉或豬可食部位原料的散裝食品，應以屠宰地作為原產地標示，包含本身是豬油的產品，但若是以豬油為原料的產品，仍不須標示原產地。

(中時 )